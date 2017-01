Jimena Barón contó la verdad sobre su encuentro con Del Potro en un baño

CON HUMOR

La actriz se refirió a los rumores de su cruce con el tenista.

Los romances son moneda corriente en el mundo del espectaculo y más aún en verano. Uno que sonó con fuerza en estas semanas es el fogozo encuentro que habrían mantenido Jimena Barón y Juan Martín Del Potro en un baño durante una fiesta.

En una entrevista, la ex Daniel Osvaldo contó la verdad sobre este supuesto romance con el tenista: "Lo conozco, sí, sí, lo conozco. Nos vimos en esta fiesta, estuvimos hablando un rato. Él estaba con amigos y yo estaba con una amiga... ¿Si nos cruzamos teléfonos? No, no, no", explicó Jimena, dejando en claro que la primera parte del rumor era cierto.

Sin embargo, sobre la supuesta escena de sexo, la actriz se lo tomó con humor y aclaró la situación con una respuesta bastante lógica: "No, no, la verdad que no. Vivo sola, aparte. Me voy a mi casa o a la casa de él si quiero tener sexo. Además, con un chico de dos metros, una incomodidad, no tiene sentido. No, no, no. Y menos si es una primera vez. Quiero tener una actuación bien, presentable, y no estar ahí, en un baño".

Sobre el final, y una vez aclarda la situación, Barón admitió que le gustaría estar en pareja nuevamente: "Si llega, me encantaría estar con alguien, soy buena pareja. Cocino muy bien", aseguró, entre risas.

