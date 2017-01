¿Quién es quien en la familia Trump?

El nuevo presidente de Estados Unidos es además la cabeza de un clan que incluye a su esposa eslovena y a varios hijos de sus anteriores parejas.

WASHINGTON, Estados Unidos.- Desbocado, estridente, con postura de empresario "tiburón" y opiniones alejadas de la corrección política, el nuevo presidente de Estados Unidos promete ser un interesante generador de títulos para la prensa. Lo mismo ocurre con su familia y entorno más cercano, conformado por pocas personas, todas de su confianza.



Entonces, cabe preguntarse, para saber qué esperar: ¿Quiénes son los seres más íntimos de Trump y qué rol cumple cada uno en su familia?



Melania Trump





Ex modelo, nacida en Eslovenia y casada con el empresario desde enero de 2005. En junio de 2016 brindó un discurso en la Convención Nacional Republicana que despertó sospechas por las similitudes de sus palabras con las que había pronunciado Michelle Obama en 2008.



Barron Trump





Es el único hijo que el magnate tiene junto a Melania, su actual mujer. Tuvo algunas apariciones muy cómicas durante la campaña de su padre, en donde se lo notaba con sueño e incluso se lo ha captado dormido. A pesar de su exposición, ha sido preservado de salir en los medios. Es fanático del golf y habla fluidamente el esloveno, la lengua natal de su madre.



Ivanka Trump





Es la única hija de su matrimonio con Ivana, su primera mujer. Fue modelo cuando era más joven, luego jueza en el reality show "The Apprentice", cuya versión estadounidense fue presentada por el magnate durante 14 temporadas. Hoy es vicepresidenta de la Organización Trump y se convirtió al judaísmo en 2009, después de su boda con Jared Kushner.



Jared Kushner







Es el esposo de Ivanka, hijo de un reconocido empresario inmobiliario y el dueño del semanario Observer, de Nueva York, desde hace más de 10 años. De origen judío, Kushner hizo enojar a varios integrantes de su propia familia cuando escribió una defensa de Trump y su uso de la estrella de David, símbolo del judaísmo, en un polémico tuit en el que el republicano atacaba a su rival, Hillary Clinton.



Donald Trump Jr.





El hijo mayor del matrimonio entre el candidato e Ivana es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump y está casado con Vanessa Haydon. Conoció a su mujer gracias a su padre, que los presentó en un evento de moda.



Vanessa Haydon Trump





Se casó con Donald Trump Junior en noviembre de 2005. La pareja tiene cinco hijos. Actualmente está en el comité ejecutivo de la organización de caridad de su cuñado Eric y es aficionada a las armas. Kai Trump, de 8 años, es la mayor de sus hijos y estuvo presente el día del triunfo.



Tiffany Trump





Es la hija de Trump con su segunda esposa, Marla Maples, ex actriz y celebridad televisiva. Durante la campaña tuvo el perfil más bajo de la familia, pero se ganó los elogios de su padre por su discurso en la Convención, mencionándolo como un "fomentador nato".



Eric Trump





Es el tercer hijo del presidente estadounidense con Ivana. Al igual que sus hermanos, ocupa una posición de vicepresidente ejecutivo en el reino empresarial de su padre. Además, es presidente de la Bodega Trump, en Virginia, y supervisa los clubes de golf que llevan su nombre.



Lara Yunaska



Es la esposa de Eric desde 2014. Ex presentadora televisiva y aficionada a la equitación. La pareja no tiene niños y Lara se declaró "defensora del bienestar de los animales". Criticó a Hillary Clinton diciendo que la ex candidata pretendió ganar votos simplemente por ser mujer.