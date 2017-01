Nazarena Vélez presentó a su novio y la ex de él le tiró una "bomba"

SIN PAZ

La actriz se mostró enamorada y feliz con su nueva pareja, aunque al parecer ya hay escándalo en puerta.

Nazarena Vélez volvió a ser feliz, al presentar ayer a su nuevo novio, Pablo Melillo, un empresario gastronómico y corredor de autos.

Anoche, la pareja se mostró muy enamorada en la función de prensa de Luz Cenicienta, la obra que protagoniza Moria Casán. Sin embargo, esta escena de tortolitos le cayó muy mal a Verónica, la ex del empresario que en diálogo con Ángel De Brito lanzó una bomba que seguró traerá polémica.

"Él me dice que se conocen desde la inauguración de Negroni, que es conocida de la hermana. Que no pasaba nada, que recién pasó en Punta del Este, cosa que no le creo nada. Para mí pasaba desde antes. Después le pregunté si estaba tan enamorado como se decía en todos lados y me dijo que no está con ella, que no está enamorado, que no tiene nada, que sí estuvo con ella en Punta del Este, pero que nada más. Punto. Que él está solo", expresó la mujer en el programa Los Ángeles de la Mañana, que se emite por Canal 13.

"Le pregunté si había valido la pena, me dijo que no, que la estaba pasando muy mal con esto, que no le estaba gustando nada. Ya está, a mí me admitió, básicamente, que fue un polvo para Año Nuevo. Quería saber desde cuándo estaban porque yo también estaba involucrada cuando ellos empezaron a salir", agregó Verónica, pinchando el globo de la Nazarena. ¿Habrá respuesta de la blonda?

