No es la primera vez que un Editorial del diario LA GACETA (19/01/2017) hace referencia a la ingratitud de los distintos gobiernos con los artistas tucumanos; en particular a la Ordenanza 4.300 (pensión vitalicia para los artistas) aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante de la ciudad en 2010 y no reglamentada por el Ejecutivo municipal hasta hoy, lo que la hace inservible. Además, en numerosas Cartas de Lectores, hemos pedido para que esta se reglamente. El poder político municipal nada hizo en siete años. Sería obvio argumentar sobre la justicia de esta ordenanza que reconoce sólo una pequeña porción de nuestro rico patrimonio cultural, en este caso, intangible. O sea: el aporte de los seres humanos que dedicaron su vida a expresar artísticamente a nuestra comunidad. Si por algo se reconoce a Tucumán es por sus artistas. Lo preocupante es que, institucionalmente, el ejecutivo municipal desconoce, ignorándola, una ordenanza votada por los representantes legislativos de los ciudadanos de la Capital. ¿Para qué, entonces, votamos? ¿No gobierna el pueblo a través de sus representantes? ¿No es escuchado el pueblo? Al menos, en este caso, parece que no, pues un poder de Estado, sin vetar la Ordenanza, simplemente la anula no reglamentándola. Es hora que esta Ordenanza se reglamente y se haga realidad. Y no sólo eso: es hora que, además, se promueva una Ley Provincial (como poseen varias provincias) que proteja a los artistas tucumanos, no sólo a los de la Capital. El tiempo, “ese enemigo que mata huyendo”, según palabras de Quevedo, tampoco perdona la vejez de quienes han consagrado su vida a cantar, escribir, pintar, etc. a nuestro Tucumán.



Nuestros jóvenes adolescentes están muriendo. Mueren en la calle, estampados en el pavimento. Mueren en autos. Mueren en motos. Mueren a una velocidad que no les da tiempo siquiera de pensar en sus vidas y en sus proyectos, ni qué hablar de sus deseos y de sus sueños. Nuestros jóvenes se nos mueren a nosotros. Es tu hermano. Tu amigo. Tu compañero. Tu hijo. Tu paciente. Tu alumno... Son nuestro futuro, nuestra responsabilidad, son la prolongación de nuestros sueños y nuestros deseos... Acaso a usted señor Policía de Tránsito, que tiene que hacer cumplir las normas, la enorme responsabilidad no sólo de controlar, sino de educar, de transmitir, de mirar, de cuidar a nuestros jóvenes... ¿ No le duele un poco esa muerte?. ¿No le incomoda un poco irse cada noche a dormir, luego de una jornada en la que hizo “la vista gorda” y los “dejó pasar el control policial” y despertarse cada mañana con la noticia de otro joven muerto en nuestras calles? Ese joven aun no ha podido entender ni valorar su vida, al contrario. Está desafiándola a cada instante. Se siente eterno, omnipotente. No vamos a educar diciendo “mirá, ahí va otro changuito sin casco”, “se quiere matar”. No vamos a concientizarlos ni educarlos, enojándonos con ellos. Comprenderlos, es la tarea. Hacerles cumplir la ley, es la obligación . Sólo así los vamos a poder cuidar. La ley está hecha para eso, para protegerlos.



Prácticamente todos los días podemos leer en LA GACETA la ocurrencia de accidentes de tránsito con consecuencias graves o fatales. El exceso de velocidad es uno de los principales problemas de la seguridad vial en los tiempos modernos. Así lo demuestran las numerosas investigaciones realizadas a nivel internacional .Por ejemplo, nos dicen: un aumento de Un Km/h en la velocidad promedio de una vía aumenta en un 5 % las lesiones graves y en un 7 % los accidentes fatales. La velocidad influye directamente en: 1) La distancia de reacción del conductor, que es la que recorre el vehículo desde el momento en que el conductor advierte el peligro y se dispone a aplicar el freno (el tiempo de reacción promedio en un conductor normal es de ¾ seg.) 2) La distancia de frenado: que es el recorrido del vehículo desde el instante en que se opera el freno, hasta que se detiene. 3) La distancia de frenado: que es la suma de las dos distancias anteriores. Estas distancias aumentan si las cubiertas, los frenos y el pavimento están en mal estado. Por otro lado, el conductor, los pasajeros y el vehículo que circula, tienen energía cinética, la que aumenta con el cuadrado de la velocidad y se transforma en trabajo y se disipa en otras formas de energía, cuando hay un choque o una colisión. Esto es así porque responde a una de las leyes de la Física: Conservación de la Energía. Este trabajo es el que deforma y aplasta el vehículo y daña y destruye la estructura física y los órganos internos de las personas afectadas por el accidente (partes óseas, riñones, hígado, pulmones, etc.) Sobre las velocidades máximas de circulación, la ley nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449, las establece en el Capítulo II, artículo 50. Así por ejemplo en zonas urbanas, en calles es de 40 Km/h y en avenidas de 60 Km/h. Tener un choque o una colisión a 60 Km/h equivale a caer desde una altura de 14 metros y a 100 Km/h, es hacerlo desde los 40 metros. La velocidad mata y las leyes físicas son implacables con quienes las violan. La prevención es la mejor arma para evitar los infortunios viales y debemos poner nuestro empeño para que la seguridad se convierta en un valor personal, que nos acompañe a lo largo de nuestra existencia.



Sé de la utilidad que un helicóptero moderno que compró la Provincia, que cuesta 8 millones de dólares, realizada en compra directa sin llamar a licitación. Hay que establecer prioridades que son más urgentes, como la construcción de una nueva cárcel, que hace años se viene pidiendo, porque la actual es antigua, obsoleta e insegura; y debe estar colapsada, porque las comisarías están llenas de presos en un calabozo. Hasta leí en la LA GACETA que alquilaban un galpón para que duerman los presos extramuros. Todo esto crea más inseguridad para los ciudadanos, sumado el aumento de la delincuencia (nuevos presos que ingresan al penal ). Además, me pregunto si terminaron las obras de infraestructuras de los ríos del sud de la provincia, que produjeron graves inundaciones el año pasado y si se repusieron los 11 puentes destruidos por el agua. Además, leí del proyecto Pelli, referido a la construcción de un centro deportivo en Tafí del Valle, que costaría 70 millones de dólares. Tucumán es una provincia con mucha pobreza y tiene todo tipo de necesidades básicas insatisfechas. Hay obras pendientes de mayor importancia, como el dique Potrero de las Tablas, los canales de desagües que rodean a la Capital, que están en mal estado, la erradicación de la droga y la apertura de centros de rehabilitación, más comedores para los niños pobres que se alimentaban en escuelas y otras necesidades difíciles de enumerar. Hay que ser realista y empezar por lo más urgente.



Por medio de LA GACETA me gustaría formularle al señor Gobernador una pregunta pública, dado que hablar con él personalmente es casi imposible. Muchas veces uno mira la película de la vida desde afuera. Pero cuando uno es protagonista... todo cambia. Uno ya está cansado de mirar, escuchar y leer informaciones de asaltos, asesinatos etc. Pues bien, el 17 de enero, a las 13 (denuncia realizada en la Comisaría 3°) asaltaron y arrastraron por el asfalto a mi hija y esposa. Ya son tres veces y en la misma zona. ¿Se dio cuenta el Gobernador que los bandoleros ganaron las calles y que estamos a merced de ellos al 100%? ¿ Qué debemos hacer los ciudadanos honestos? ¿ Qué deben hacer aquellas familias que quedan desarmadas y quebradas por la muerte de uno de sus integrantes? Muchos somos los ciudadanos que estamos padeciendo la inseguridad. Claro está - y con todo respeto lo digo- que personas de su calibre andan custodiadas con 40 guardaespaldas. Y claro, así son totalmente intocables. Es que de allí viene la despreocupación para poner seguridad en la provincia. ¿Quién paga por los daños causados por moto arrebatadores, delincuentes, drogadictos y criaturas que andan con un calibre 38 asaltando a personas honestas que todos los benditos días de su vida, tienen que salir a buscar el sustento para su familia y a veces no vuelven? ¿Quién paga todo este horroroso daño? Si los encargados, sean Ministros de Seguridad o quienes sean, no saben manejar esta situación tan delicada, mándelos a especializarse en países que tienen una seguridad más avanzada que la nuestra. Invierta en seguridad. Estamos cansados de los versos. Escuchamos a Hofer y parece que estamos viviendo en el país de Alicia, maravillosamente seguros y tranquilos. No nos tomen más el pelo. Caso contrario, seguirán los robos, seguirán las muertes a personas inocentes y como siempre quedarán impunes. Ya que entran por una puerta y salen por otra, Pero.... ese es otro tema para otro momento.



