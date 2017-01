"La Tota" Santillán asegura que su esposa lo cambió por la mucama

MAL MOMENTO

"Nos separamos cuando descubrí que mi mujer tenía una relación con ella", dijo el conductor bailantero.

Daniel "La Tota" Santillán no se encuentra pasando un buen momento. El conductor bailantero se separó el año pasado de su esposa, a quien acusa de haberlo dejado al iniciar un romance con su empleada doméstica.

En declaraciones a la revista Pronto, Santillán explicó cómo fue la ruptura: "el año pasado Sol se divorció por whatsapp. Estábamos con problemas pero íbamos y veníamos. Y, de repente, empezó a tener cambios drásticos".

Además, agregó que su ex se encuentra manteniendo una relación homosexual con la empleada doméstica: "nos separamos cuando descubrí que mi mujer tenía una relación con ella. Le conté mis sospechas a mi suegro. Se río sarcásticamente y me dijo que no me preocupara, que yo iba a encontrar a otra mujer. Para él puede ser que todo pase, pero para mí es amor puro".

"Al menos la Justicia aceptó que le hicieran pericias psicológicas a Sol. El año pasado me tuve que ir de mi casa y me dieron un monoambiente de un amigo, y ahora tengo que dejarlo. Hay mucha maldad, aunque Sol no es así ni nunca lo fue", concluyó "La Tota", quien además fue denunciado por su ex por "amenazas coercitivas" y no puede ver a sus dos hijas debido a la restricción impuesta por la Justicia. Todo mal.

