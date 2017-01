Video: Melconian lloró en su último día en el Banco Nación

El ex presidente de la entidad dio un discurso de despedida ante los empleados y quebró en llanto. Habló del nuevo presidente, González Fraga.

BUENOS AIRES.- El hasta hoy presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, dio un discurso de despedida por su rápida y sorpresiva salida del Gobierno anunciada ayer. El economista Javier González Fraga será quien ocupará su lugar, por decisión del Gobierno.

"Melco no se va, Melco no se va", fueron los cánticos cuando el economista apareció en el hall del edificio para hablar ante los empleados. Sin embargo, Melconian no pudo comenzarlo: se quebró ahí mismo y rompió en llanto tapó su rostro pero no pudo ocultar el llanto, encogiendo los hombros.

Momentos después, aún desconsolado, habló de su gestión y se mostró orgulloso por su tarea en el Banco. Claro que dejó firme que su partida no fue su decisión. "Hoy es un día difícil, terminó siendo más difícil de lo que creía. Me toca despedirme de un lugar del que no me quiero despedir. Esto es al revés del 'yo me quiero ir', acá yo me quiero quedar", ironizó recordando la frase del ex ministro Economía, Hernán Lorenzino (aunque sin mencionarlo).

González Fraga será su reemplazante en el puesto, pero para él Melconian sólo hizo una referencia, sin mencionar su nombre: "confío en que el nuevo presidente (del Nación) va a saber continuar todo lo que hemos venido haciendo, y supongo que corregirá y hará mejor lo que no hemos hecho".