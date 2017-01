Jana Maradona debutó como "bailarina para adultos"

FELIZ

La hija menor del Diez se lanzó como 'gogo dancer' en un boliche de Punta del Este.

Diego Maradona no debe estar muy contento, luego de ver a su hija Jana lanzarse como gogo dancer, como se llaman a las bailarinas que se presentan en boliches y diferentes tipos de locales nocturnos.

"Está fue la noche de mi vida JAAJAJ, El Circo de lo noche! Gracias gracias graaaaaacias @enzomaximilianoo Luz, Lola, y todas las bailarinas del camarín por TANTA buena onda. Estaba muy fascinada! Me vistieron, me maquillaron y me peinaron y al final me dejaron cumplir el sueño de ser "bailarina" con luces y toooooodo. Fui muy feliz. Los admiro muchísimo todo el laburo que hacen, como están en cada detalle y todo. Desde abajo siempre están impecables! #BRILLOS los beneficios de pertenecer al staff de @guillefilmus @globalprconcierge", excribió la menor de las hijas del Diez, que debutó en un exclusivo boliche de Punta del Este.

Según contó Jana, ella aceptó la invitación el staff de su padrastro, el empresario nocturno Guillermo Filmus, y se sumó al cuerpo de baile contratado para animar el sábado pasado el famoso boliche de José Ignacio Ovo Beach Club, donde se llevó a cabo una increíble fiesta de música electrónica de la que participaron importantes DJ's internacionales.

Diego Maradona no debe estar muy contento, luego de ver a su hija Jana lanzarse como 'gogo dancer', como se llaman a las bailarinas que se presentan en boliches y diferentes tipos de locales nocturnos.

"Está fue la noche de mi vida JAAJAJ, El Circo de lo noche! Gracias gracias graaaaaacias @enzomaximilianoo Luz, Lola, y todas las bailarinas del camarín por TANTA buena onda. Estaba muy fascinada! Me vistieron, me maquillaron y me peinaron y al final me dejaron cumplir el sueño de ser "bailarina" con luces y toooooodo. Fui muy feliz. Los admiro muchísimo todo el laburo que hacen, como están en cada detalle y todo. Desde abajo siempre están impecables! #BRILLOS los beneficios de pertenecer al staff de @guillefilmus @globalprconcierge", escribió la menor de las hijas del Diez, que debutó en un exclusivo boliche de Punta del Este.

Según contó Jana, ella aceptó la invitación el staff de su padrastro, el empresario nocturno Guillermo Filmus, y se sumó al cuerpo de baile contratado para animar el sábado pasado el famoso boliche de José Ignacio 'Ovo Beach Club', donde se llevó a cabo una increíble fiesta de música electrónica de la que participaron importantes DJ's internacionales.



Jana junto a su madre y su padrastro en Punta del Este