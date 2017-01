Macri pidió rapidez a la Justicia para resolver el "caso Nisman"

CAUSA SIN RESOLVER

"No puede volver a pasar que las cosas se dilaten décadas", dijo el Presidente durante un acto en la Casa Rosada.

BUENOS AIRES.- Mauricio Macri no estuvo en el homenaje que se realizó ayer a la tarde en la Plaza de Mayo al cumplirse dos años del fallecimiento de Alberto Nisman. En cambio, envió una comitiva, que estuvo encabezada por la vicepresidenta Gabriela Michetti.



Hoy, al anunciar el traspaso de la justicia a la ciudad, el jefe del Estado le mandó un mensaje a los jueces y fiscales sobre el "caso Nisman".



"Hemos visto ayer en otra nueva manifestación a favor de que se esclarezca la muerte del fiscal Nisman y la denuncia que hizo. Las cosas tienen que saberse, entenderse y esclarecerse en un cierto tiempo", resaltó Macri durante el acto en la Casa Rosada.



Según el Presidente, "no puede volver a pasar que las cosas se dilaten décadas". "Eso trae mucha frustración, enojo, resentimiento y eso no corresponde en esta etapa de la Argentina que no hemos comprometido a construir entre todos. Tenemos que poner la verdad por delante y para eso la Justicia tiene un rol fundamental", destacó.