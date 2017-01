La nueva y provocativa foto de Cande Tinelli

POR LAS REDES

La joven volvió a hacer arder las redes sociales con una sexy imagen.

Ya es una costumbre que Candelaria Tinelli provoque a sus seguidores con infartantes fotos a través de las redes sociales, donde demuestra toda su sensualidad y por supuesto, sus tatuajes.

Esta vez, la hija del conductor más famoso del país, decidió lanzar en Stories de Instagram una "ratonera" imagen, donde luce un microbikini y presume de su sensual figura.

Recordemos que Cande había causado revuelo con su último tatuaje, al cual defendió en forma irónica: "¡Gracias! A todos, que me dedicaron mucho de su tiempo siempre. No solo aquellos que se pusieron a hacerme memes, y me hicieron el, sino a todos los que me escriben con tanta buena onda", expresó la siempre polémica artista.

Ya es una costumbre que Candelaria Tinelli provoque a sus seguidores con infartantes fotos a través de las redes sociales, donde demuestra toda su sensualidad y por supuesto, sus tatuajes.

Esta vez, la hija del conductor más famoso del país, decidió lanzar en Stories de Instagram una "ratonera" imagen, donde luce un microbikini y presume de su sensual figura.



Recordemos que Cande había causado revuelo con su último tatuaje, al cual defendió en forma irónica: "¡Gracias! A todos, que me dedicaron mucho de su tiempo siempre. No solo aquellos que se pusieron a hacerme memes, y me hicieron el, sino a todos los que me escriben con tanta buena onda", expresó la siempre polémica artista.