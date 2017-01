Melconián dijo que su salida tiene que ver con la búsqueda de homogeneidad del equipo

DECLARACIONES

El ex presidente del Banco Nación afirmó que Mauricio Macri le pidió que dejara el lugar.

El expresidente del Banco Nación Carlos Melconian aseguró hoy que su salida de la entidad se debió a "la búsqueda de homogeneidad en el equipo" dispuesta por Mauricio Macri, y pese a haber dejado el cargo, se definió como "un soldado incondicional" del Gobierno.



"No tengo nada que decir en particular, me voy a remitir a la versión oficial que comparto y se me trasmitió tal cual ha sido publicado en un comunicado. Fue por la búsqueda de homogeneidad en el equipo", señaló.



En declaraciones a radio Mitre, confirmó además que no fue el Presidente el que le informó que debía dejar el cargo, sino que fue "otro funcionario", y que la reunión que tuvo con el mandatario "estaba agendada previamente".