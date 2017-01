"Desafío a un debate público al fiscal Echayde", dijo el abogado de la Policía

INVESTIGACIÓN EN LOS VALLES

El letrado afirmó que no hay elementos para comprobar que el comisario Romano mató a los agricultores. La representante legal de la familia Moreno criticó la decisión de liberar a los otros 15 policías.

Setenta y dos horas después de la muerte de Oscar Martín Moreno y su hijo, Oscar Orlando, en un confuso episodio ocurrido el pasado domingo en Tafí del Valle, siguen las acusaciones cruzadas entre las partes.

"Desafío a un debate público al fiscal (Jorge) Echayde para que me diga con qué pruebas dice que el comisario Dardo Romano los mató a los agricultores si no están los resultados de las pericias. Es algo ilógico", expresó Juan Luis Hermosa, defensor de los 16 policias investigados por el hecho. El único que sigue tras las rejas es Romano.

Por otro lado, Hermosa llamó la atención sobre dos cuestiones: "en primer lugar, no es como se dijo que los disparos fueron a corta distancia. Además, no hubo pedido de coima porque ya se había dado aviso al fiscal (Jorge Carrasco) y este había ordenado el secuestro del auto".

Desde la vereda del frente, la abogada Natalia García Salemi se mostró alarmada ante la liberación de 15 policías por parte del Juzgado de Instrucción de turno en feria. "La investigación no estaba finalizada como para que los suelten. Además, por más que no fueron los autores del disparo, estuvieron ahí, y no frenaron a quien accionó el gatillo. Por ese motivo, son partícipes", exclamó.