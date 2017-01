Lagomarsino: "Nisman me pidió el arma para proteger a sus hijas"

DECLARACIONES

El empleado del fallecido fiscal dijo que las palabras de Arroyo Salgado son ofensivas.

Luego de que la jueza y ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, lo involucrara en la muerte del fiscal, Diego Lagomarsino volvió aseguró que no hay pruebas que lo involucren y que le prestó el arma a Nisman para cuidar a sus hijas.

"Yo no queria hablar. Pero los ultimos acontecimientos me hicieron, lo estoy haciendo por mi familia, y Arroyo Salgado se olvida que Nisman me pidió un arma para proteger a sus hijas, que lo entienda de una vez, y sino es un problema de ella", dijo Lagomarsino en declaraciones a C5N.

Horas atrás, Arroyo Salgado había manifestado que el técnico informático "es el único imputado en la investigación de la muerte" y que "hay elementos en el expediente que lo sitúan como responsable con participación en el hecho".





"Creí que ya no estaba involucrado en el hecho porque ya se sabía facticamente que (Nisman) muere el domingo y porque había datos que me sacaban de la escena", dijo Lagomarsino y agregó que Arroyo Salgado "le miente a la población".





"A mí Alberto me miente y nunca pude encontrar el por qué. Evidentemente necesitaba un arma", sentenció el único imputado por haberle entregado a Nisman el arma desde la que salió el disparo que acabó con su vida.

Luego de que la jueza y ex esposa devolvió aseguró que no hay pruebas que lo vinculen con el hecho y que le prestó el arma a Nisman para cuidar a sus hijas."Yo no queria hablar. Pero los ultimos acontecimientos me hicieron, lo estoy haciendo por mi familia, y Arroyo Salgado se olvida que Nisman me pidió un arma para proteger a sus hijas, que lo entienda de una vez, y sino es un problema de ella", dijo Lagomarsino en declaraciones a C5N.