Maduro: "si me postulara en Argentina ganaría con el 70%"

"Allá nos aman", dijo el el presidente venezolano durante una conferencia de prensa.

CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que si pudiera postularse para gobernar en Argentina ganaría con el 70% de los votos.

En rueda de prensa, Maduro aseguró que en nuestro país le tienen mucho cariño: "en Argentina yo me lanzo como presidente y ganó con el 70%; allá nos aman".

El jefe de Estado venezolano basó su comentario en lo que le dijeron unas personas que "han pasado por Argentina en diciembre pasado". "Me dicen que me he vuelto el hombre más famoso en ese país por toda la campaña en contra", sostuvo.

Maduro ha lanzado muy duras críticas en público contra el presidente argentino, Mauricio Macri, con quien está enfrentado ideológicamente.

Sobre Trump

"¿Qué irá a hacer (Donald) Trump? Esperemos. Nadie sabe qué puede hacer. No me sumo a las campañas que hay contra Trump en el mundo porque cuando veo las campañas que hay, me pregunto: ¿por qué eso?. Sí le pido a Dios que cambie la política hacia Venezuela y hacia América Latina", aseveró.

Maduro se mostró cauteloso respecto a Trump, quien asumirá el mandato el viernes de manos del saliente Barack Obama. "Mientras, nosotros estamos aquí firmes, libres, independientes y aspiramos que más temprano que tarde se imponga en Estados Unidos una relación de respeto, de altura y de cooperación. Ojalá podamos lograrla", señaló.

"Yo espero que (Trump) asuma primero y que pueda ver desde la Casa Blanca el panorama del mundo. Nosotros hemos tenidos tres presidentes en 17 años de revolución bolivariana", dijo al referirse a los mandatos de Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. (Télam-DPA)

