La Bancaria resaltó la gestión de Melconian en el Banco Nación e hizo una advertencia por el cambio

MODIFICACIONES

"Ojalá que la llegada de González Fraga no sea para propiciar el ajuste", dijo el titular del gremio de los bancarios.

La confirmación de la salida de Carlos Melconian del Banco de la Nación Argentina (BNA) generó sopresa en la Asociación Bancaria nacional (AB). Su titular, Sergio Palazzo, destacó la gestión del saliente directivo y manifestó su esperanza de que Javier González Fraga no haya sido designado para encarar un ajuste en la entidad financiera.



“Ha sido sorpresiva la decisión del Gobierno de reemplazar a Melconian”, expresó el gremialista en un breve comunicado que emitió apenas se conoció la noticia. Inclusive, resaltó que el economista “sorprendió para bien por su forma de conducirse y manejar el banco”.



“En este corto plazo, pudimos avanzar en las discusiones salariales y siempre estuvo predispuesto a dialogar y a resolver los problemas. Fue una pieza vital para destrabar las negociaciones paritarias y de buen diálogo con todos los sectores”, destacó el titular de La Bancaria, según consignó el portal del diario “El Cronista”.



“Ojalá que la llegada de Gonzalez Fraga no sea para propiciar un ajuste o la limitación del Banco Nación en el mercado financiero”, advirtió. “Sus declaraciones de principios de 2016 no ayudan… Esperemos que no venga con esa mentalidad a conducir el Banco", finalizó el sindicalista, en referencia a las polémicas declaraciones por el “consumo excesivo” que impulsó el kirchnerismo.