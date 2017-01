Fundaciones ecologistas adquirirán las tierras privadas en las que se creará el Parque Nacional Aconquija

MEDIO AMBIENTE

Representantes de las fundaciones estadounidenses Wyss y Tomkins se reunieron con el gobernador Manzur.

Miembros de las fundaciones ecologistas estadounidenses Wyss y Tompkins se encuentran en la provincia. Su objetivo es adquirir las tierras que aún son privadas para constituir en la provincia el Parque Nacional Aconquija. Luego, las donarán al Estado.



Las organizaciones extranjeras, a través de la fundación argentina Flora y Fauna, donarán los fondos para poder comprar estas tierras e inmediatamente traspasarlas a la administración de Parques Nacionales.



Esta mañana, Ana Liz Flores (Wyss) y colegas suyos de la Fundación Tompkins mantuvieron una reunión con el gobernador Juan Manzur. También participaron del encuentro el ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández; el vicepresidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales, Emiliano Ezcurra, y la presidenta de la Fundación Flora y Fauna, Sofía Heinonen.



“En Tucumán, la Legislatura ya sacó la ley para la creación de este Parque Nacional Aconquija. Ahora falta la ley nacional, pero la decisión para esto ya está tomada y en ese sentido vamos a avanzar”, explicó Manzur tras la reunión.

Biodiversidad frágil



Por su parte, Fernández dijo que las fundaciones adquirirán como donación las tierras que faltan para la creación del Parque Nacional. “Esperamos ir incorporando mayor superficie a un área de gran biodiversidad pero que no deja de ser frágil, en tanto que si el hombre interviene en forma que no corresponde, tanto por la vía de la tala o de un aprovechamiento de cualquier tipo, esta tierra puede perderse y es una de nuestras fuentes principales de agua. Poder conservarla a través de la estructura de un parque nacional es importante”, especificó.



Ezcurra destacó que el trabajo para la concreción del Parque Nacional Aconquija se hizo “desde el Gobierno Nacional codo a codo con la Provincia, porque no hay ni puede haber ninguna bandera política cuando algo es tan obvio que es para el bien de todos y que genera trabajo donde urgentemente se pide”. Y agregó: “Tanto la Cambiemos como el Frente para Victoria de Tucumán han dado una muestra de madurez política e institucional, que es lo que la sociedad está demandando”.





Heinonen destacó que el aporte de las fundaciones Wyss y Tompkis será pasar las tierras del ámbito de la propiedad privada al dominio público y a la protección de Parques Nacionales. “Desde la Fundación acompañamos con donaciones de filántropos de distintas partes del mundo que buscan aportar a la sustentabilidad del planeta y esta es una gran ocasión de hacerlo porque hay una unanimidad de visión en los distintos partidos políticos, la Nación y la Provincia y eso es muy importante para impulsar este tipo de iniciativas”, detalló.



En el mismo sentido, Ezcurra explicó que las donaciones son fundamentales para poder ampliar los parques nacionales y crear otros nuevos, como el Aconquija. “Esto es trascendental porque es dinero privado en función de valores públicos”.



También recordó que la idea de la creación de este nuevo parque nacional en la provincia fue un proyecto del profesor y naturalista tucumano Miguel Lillo que recién ahora se está empezando a concretar.