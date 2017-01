Tierra de nadie: los ladrones se adueñaron de la zona donde mataron a Carla Paz

ALFREDO GUZMÁN Y LAVALLE

La mujer fue asesinada por motochorros frente a su familia. "No se ve nunca a la Policía para la cantidad de ladrones que hay", aseguran los vecinos.

Entre yuyos altos, la basura dispersa, la escasa señalización y la poca presencia policial, la diagonal de la avenida Alfredo Guzmán, ubicada detrás del parque Guillermina, se convirtió en el último tiempo en una de las zonas más peligrosas de la capital. "Es tierra de nadie", aseguran los vecinos, que exigen seguridad.



“Cuando la noche llega aparecen de los asentamientos cercanos jóvenes que usan drogas y ya hubo varios hechos delictivos”, dicen, preocupados, las personas que viven o trabajan por allí. Sin ir más lejos, el martes por la madrugada, Carla Paz, de 37 años, regresaba a su casa, en familia, cuando se encontró frente a frente con la desgracia, justamente en ese lugar.



Dos delincuentes que aparentemente intentaban asaltar a otra persona apuntaron contra ellos y dispararon. Una de las balas atravesó el parabrisas del vehículo y penetró en el corazón de la mujer que iba sentada en el lugar del acompañante. Murió allí mismo. La tragedia se desencadenó alrededor de la 1, cuando circulaban por Alfredo Guzmán y Lavalle, a la vera del canal y frente al complejo Ojo de Agua.



Al frente de donde sucedió el asesinato trabaja desde 1992 Jorge Alagastín, un empleado de una empresa de cerámica. "Es una zona que preocupa mucho, en todos los horarios; la otra vez, por la mañana, a una chica se la había pinchado una de las ruedas de su bicicleta. Ella venía caminando y se le apareció un tipo que la agarró del cuello para robarle; por suerte justo lo vi y le empecé a gritar y salió corriendo. Como sucedió con esta joven también le pasó a un compañero mío de trabajo, cuando estaba entrando, tipo 6. Motochorros se le pusieron a la par y le sacaron todo lo que tenía", contó, indignado.





Según aseguran los vecinos, cada vez que ven a dos personas en moto se asustan. "Uno ya tiene miedo de caminar por acá. No se ve nunca a un policía; sólo cuando pasa un accidente o cuando realizan controles. Queremos más seguridad. Que haya algún efectivo las 24 horas para poder protegernos, porque esto ya es una zona caliente. Yo vengo a la mañana, si algún día me pegan un tiro, me roban la moto y me llevan todo, mi familia queda totalmente desamparada", agrega Alagastín.



Carlos Russ, que vive por la zona y tiene un lavadero, tampoco está tranquilo. Asegura que desde hace tiempo no hay nada de seguridad y que, además, no hay señalizaciones, por lo que siempre ve algún tipo de accidente. "Aquí durante la noche si agarrás desde la Lavalle hasta la parte de la curva te encontrás que está todo desolado y oscuro. Ahí te esperan para robarte", dice. Y agrega: "los delincuentes saben que no tenemos cámaras, y que la policía pasa de vez en cuando”.



Un poco más adelante de la intersección de Alfredo Guzmán y Lavalle (en dirección a la avenida Roca) tiene un kiosco Ramón Silvestro, quien recalca una y mil veces -como el resto de los vecinos- la poca seguridad que hay. "Hace cuatro semanas la asaltaron a mi hija; le quitaron el celular a ella y le intentaron sacar la moto a su novio. Ya no se puede andar por este barrio. Es la segunda vez que le pasa. Nosotros trabajamos y estas personas vienen, te roban y la sacan fácilmente", cuenta.



El comerciante asegura que no se ven policías. "Hay dos comisarías cerca, pero nunca se ve a algún uniformado cuidando; por las noches acá no se puede transitar, porque es muy peligroso. Siempre fue así y nunca nos hicieron caso. Encima ahora no tenemos luz, lo que lo hace más fácil para los delincuentes", comentó.