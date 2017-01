Atacan al médico que lleva 39 días de guardia en un hospital de La Rioja

MAL MOMENTO

El poder Ejecutivo de esa provincia emitió un comunicado con información aparentemente falsa sobre las labores del médico.

Daniel Rey, el médico que permanece de guardia hace 39 días en un hospital rural de la localidad riojana de Malazán, continúa sin encontrar una solución para su problema, que se vio agrabado en los últimos días luego de que se divulgara un comunicado con información falsa para desprestigiarlo.

Según el sitio El Federal Online, el gobierno de esa provincia emitió un comunicado que fue publicado por un diario local, que aseguraba que Rey maltrataba a sus compañeros, había faltado a un tercio de sus guardias, y atendía en su consultorio en horario laboral, citando como fuente a sus compañeros y al administrador del Hospital de Malanzán, Daniel García, quienes salieron a desmentirlo.

Al leer el comunicado, García salió a aclarar la situación. "Yo me enteré de esto cuando me llamó Rey, y ni sabía que había salido en el diario. Jamás hablé con nadie del tema. Espero que se retracten de lo publicado, porque no son mis declaraciones. Además es un tema que no me compete", advirtió.

A través de la información difundida por el Ministerio de Salud que conduce Judith Díaz Bazán, se informó que el hospital se había quedado sin profesionales por los malos tratos de Rey. Debido a esto, sus compañeros se solidarizaron con él vía Facebook, como la médica María del Carmen Fredes, quien le deseó que "ojalá" su situación se resuelva pronto. Y en las redes sociales impulsan una marcha de desagravio.

Según García, desde ese ministerio o citaron a una reunión, pero lo dejaron plantado. Luego, por teléfono, le dijeron que se trató de un error de redacción. Es decir, habrían redactado mal todo el comunicado, de punta a punta. Sin embargo, nadie pidió disculpas a Rey.

Ahora el galeno, que lleva casi 40 días de guardia, teme que lo separen de su cargo de director y que su sueldo sea rebajado, ya que que el comunicado de Casa de Gobierno asegura que esta semana le van a conseguir vacaciones y que la médica Hilda Arias, que trabaja en un centro de atención primaria de la capital provincial, se hará cargo de la dirección del hospital de Malanzán.

Además, desde los sindicatos de sanidad ya salieron a advertir que lo de Rey está lejos de ser una excepción, y que la salud en La Rioja está colapsada. Todo esto, mientras el médico de Malanzán sigue de guardia, esperando que se cumpla una promesa que le hizo la ministra Díaz Bazán hace más de un mes.

Daniel Rey, el médico que permanece de guardia hace 39 días en un hospital rural de la localidad riojana de Malazán, continúa sin encontrar una solución para su problema, que se vio agrabado en los últimos días luego de que se divulgara un comunicado con información falsa para desprestigiarlo.

Según el sitio El Federal Online, el gobierno de esa provincia emitió un comunicado que fue publicado por un diario local, que aseguraba que Rey maltrataba a sus compañeros, había faltado a un tercio de sus guardias y atendía en su consultorio en horario laboral, citando como fuente a sus compañeros y al administrador del Hospital de Malanzán, Daniel García, quienes salieron a desmentirlo.

Al leer el comunicado, García salió a aclarar la situación. "Yo me enteré de esto cuando me llamó Rey, y ni sabía que había salido en el diario. Jamás hablé con nadie del tema. Espero que se retracten de lo publicado, porque no son mis declaraciones. Además es un tema que no me compete", advirtió.

A través de la información difundida por el Ministerio de Salud que conduce Judith Díaz Bazán, se informó que el hospital se había quedado sin profesionales por los malos tratos de Rey. Debido a esto, sus compañeros se solidarizaron con él vía Facebook, como la médica María del Carmen Fredes, quien le deseó que "ojalá" su situación se resuelva pronto. Y en las redes sociales impulsan una marcha de desagravio.

Según García, desde ese ministerio lo citaron a una reunión, pero lo dejaron plantado. Luego, por teléfono, le dijeron que se trató de un error de redacción. Es decir, habrían redactado mal todo el comunicado, de punta a punta. Sin embargo, nadie pidió disculpas a Rey.

Ahora el galeno, que lleva casi 40 días de guardia, teme que lo separen de su cargo de director y que su sueldo sea rebajado, ya que que el comunicado de Casa de Gobierno asegura que esta semana le van a conseguir vacaciones y que la médica Hilda Arias, que trabaja en un centro de atención primaria de la capital provincial, se hará cargo de la dirección del hospital de Malanzán.

Los sindicatos de sanidad ya salieron a advertir que lo de Rey está lejos de ser una excepción, y que la salud en La Rioja está colapsada. Todo esto, mientras el médico de Malanzán sigue de guardia, esperando que se cumpla una promesa que le hizo la ministra Díaz Bazán hace más de un mes.