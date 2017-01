Arroyo Salgado volvió a apuntar hacia el kirchnerismo por la muerte de Nisman

A DOS AÑOS

La magistrada pidió a la ciudadanía que esta noche enciendan dos velas para recordar los dos años del fallecimiento del fiscal.

La jueza y ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, volvió hoy a acusar al kirchnerismo de obstaculizar la investigación por la muerte del fiscal federal. Además, pidió que esta noche la ciudadanía apague las luces en sus casas y encienda dos velas al cumplirse dos años del día en que apareció sin vida con un disparo en la cabeza.



Arroyo Salgado confió en los pasos que está dando la Justicia para esclarecer la muerte de su ex marido y recordó la famosa frase"que desde el kirchnerismo se pronunció contra Nisman para descalificar su denuncia contra la ex presidenta Cristina Fernández por encubrimiento a Irán en torno al ataque a la AMIA: "Iremos con los tapones de punta”.



Al pedir a la ciudadanía que dedique hoy unos minutos en recuerdo del fiscal fallecido, la jueza evocó que en la masiva manifestación realizada en 2015 para repudiar el hecho, la gente dijo: "Queremos seguir viviendo en una democracia, queremos República, queremos división de poderes, que los fiscales y los jueces cumplan con su trabajo sin presiones, sin que los maten. Y que los jueces y fiscales puedan controlar e investigar tranquilos al poder de turno como a cualquier otro ciudadano de a pie", añadió, en declaraciones a radio Mitre.



"Yo sé que es muy difícil hacer un alto en su vida y dedicarle un tiempo a esto, pero le pido a la gente que apaguen sus luces a las 9 de la noche enciendan dos velas por los dos años (de la muerte del fiscal), por mis dos hijas", convocó.



La magistrada, quien reiteró que a juicio de la querella la muerte del fiscal ocurrió el 17 de enero de 2015 -y no el 18, día en que fue hallado el cuerpo- insistió en denunciar que el gobierno de Fernández de Kirchner actuó como un "grupo de tarea" de la dictadura porque "trataron de obstruir la denuncia (de Nisman) y lo atacaron para desprestigiar su trabajo".



"Siempre he dicho que desconozco si el gobierno de Cristina Kirchner ha tenido una participación concreta en el hecho de la muerte, pero sí lo que ningún argentino puede dejar de desconocer es el papel que han tenido en los días que transcurrieron entre la denuncia de Alberto y su muerte y con posterioridad a su muerte", destacó.



La juez agregó: "yo sentí que muchos de los funcionarios del gobierno anterior y de miembros del Poder Judicial que aún continúan en sus cargos han actuado como un verdadero grupo de tareas porque se han dividido las tareas que cada uno podía hacer desde el rol funcional que tienen. Primero para obstaculizar el avance de las dos causas: la denuncia de Alberto (contra la ex presidenta) como de su muerte", recordó.



“Lo hicieron atacándolo desde el Poder Ejecutivo con las declaraciones de la entonces presidenta, de (el ex jefe de Gabinete) Aníbal Fernández, entre otros, como también desde las afirmacionbes de Diana Conti o (Alberto) Kunkel denostando su imagen y su trayectoria", concluyó.