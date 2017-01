Lali Espósito confirmó su romance

ENAMORADA

La cantante aclaró su situación sentimental tras la publicación de unas fotos en las que aparece junto a Santiago Mocorrea.

Luego de la furia por las publicaciones de sus fotos con Santiago Mocorrea, Lali Espósito debió blanquear su relación con el joven productor musical.

La cantante dejó la bronca de lado y por medio de Infama contó detalles de su vida amorosa: "Es verdad que estoy de novia. Mentiras son muchas de las cosas que se han dicho, pero que estoy saliendo con Santiago y que lo conozco, por supuesto. Eso es verdad. Estoy muy bien y contenta", explicó la joven.

"Después de todo lo que pasó con Mariano, vuelvo a mis bases. Yo con Benja estuve de novia 5 años y nadie sabía siquiera donde vivíamos, qué hacíamos, a dónde nos íbamos de vacaciones. No sucedía así, pero porque siempre me mantuve con un perfil bajo", agregó la actriz, lanzando un "palito" para su ex.

Ya más calmada, la ídola pop dejó en claro la razón de su enojo por las fotos que salieron en la revista pronto: "No voy a iniciar acciones legales, nunca fui a la policía de Uruguay y no hice más que putear un poco porque me parece malísimo que hagan esto", contó. "Estaba con mis amigos y con familia dentro de una casa y de verdad, para tener una imagen de adentro había que meterse entre las plantas y ya te dejaban adentro del jardín. Eso me parece una falta de respeto, algo vergonzoso".

