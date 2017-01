LO MÁS IMPORTANTE

Te presentamos un resumen de temas relevantes que te van a servir para comenzar el miércoles.

El fiscal pidió la detención de los 16 policías

El primer trimestre del año será prolífico en aumentos que impactarán de lleno en el bolsillo de los argentinos. De hecho, el Gobierno ya coordinó y autorizó incrementos en las tarifas de los servicios públicos (como la luz y el gas) y en algunos privados, como la telefonía celular y las prepagas. El primero en llegar será el de la energía eléctrica, a partir del 1 de febrero, según confirmó el mismo ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien sin embargo no estableció porcentajes. El aumento de la tarifa del gas se producirá el 1 de abril; tampoco se estableció porcentajes. A mediados de marzo, en tanto, se producirá el aumento de la telefonía celular, ya que el Gobierno anunció que a partir del 15 de marzo, el Plan Prepago Nacional costará un 15% más. Por último, a fines de este mes se concretará el aumento de las expensas, pautados con los trabajadores del sector.

Todo un esfuerzo arrojado a la basura

Un contenedor para plásticos, otro para papeles y un tercero para vidrios; y con distintos colores; como para que lo entienda un nene de cinco años. Pero no, todo esfuerzo que se vuelve vano frente a la inconducta de los transeúntes de la peatonal, de los vecinos de la ciudad, de los tucumanos que no cuidan el medio ambiente ni se preocupan por las pautas de convivencia. El domingo, LA GACETA mostró imágenes que exponían que ese esquema de reciclaje de residuos no se respetaba; la indolencia puede más. Quedó al descubierto que la gente no seguía mínimamente las instrucciones ya que donde debían arrojarse plásticos había papeles; o viceversa. Ayer, operarios de la empresa de recolección de residuos -fotos centrales- arrojaban en un mismo recipiente los productos de los tres contenedores. Al ser consultados por qué no respetaban la separación, respondieron: “para qué, si está todo mezclado”. La situación, grave, deriva de un cúmulo de responsabilidades, de la que no son ajenas la Municipalidad y la firma, que debieran apostar a una campaña de concientización. Pero, el principal llamado de atención es para los vecinos y su inconducta.

Un 2017 marcado por los aumentos

La venta ilegal cayó en diciembre, en Tucumán

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la venta ilegal callejera en San Miguel de Tucumán se redujo un 16,2% en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, en comparación con el último trimestre de 2015. En el mismo lapso analizado, pero a nivel nacional, la actividad comercial en negro decreció un 20,4%. En la Capital tucumana se detectó un promedio mensual de 79 puestos ilegales en la vía pública. Los lugares más atestados de vendedores fueron: Sáenz Peña, primera cuadra; 24 de Septiembre al 100, y plaza Independencia.

Atlético vive su presente con una gran sonrisa

El “Decano” puede hacer un balance positivo. Pablo Lavallén llegó con entusiasmo, la Comisión Directiva hizo todo para que el goleador Zampedri esté tranquilo y varios jugadores renovarán sus chances en el equipo.

Tucumán es un punto de partida para el mochilero

Jóvenes de entre 17 y 30 años aprovechan el bajo costo del tren que llega a Tucumán y luego de dos o tres días en la ciudad emprenden su viaje al norte argentino. Historias de encuentros y aprendizajes en el camino.