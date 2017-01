El mejor plan para las vacaciones

PUNTOS DE VISTA

Aguantar nueve o 10 días a un promedio de 3.000 metros sobre el nivel del mar (con todo lo que eso implica); dormir cada noche en el suelo con temperaturas inferiores a los 0 grados; pasar entre seis y 10 horas diarias arriba de una mula o de un caballo; descansar lo justo para levantarse cuando el sol recién empieza a asomar para ensillar… Aunque no lo parezca, este puede ser un gran plan para las vacaciones de verano: lejos de la playa, de bares y boliches, y de cualquier comodidad, pero muy cerca de la historia.



Todos los años se realizan excursiones a caballo o en mula por los distintos pasos que recorrió la tropa liderada por José de San Martín en 1817 a través de los Andes. Se hacen en enero o en febrero, porque después el frío las vuelve imposibles. Jóvenes, adultos, familias enteras, extranjeros, jinetes expertos y personas que casi no tienen experiencia arriba de un caballo se mezclan en estos grupos eclécticos que se aventuran al corazón de la cordillera.



Hice el viaje en enero de 2008 y me dejó varias certezas: la montaña es el mejor lugar para probar hasta dónde uno es capaz de llegar física y mentalmente; la montaña también sirve para darle una sacudida al ego: al lado de esas moles nos damos cuenta de lo insignificantes que somos, y sin dudas esta experiencia vale cada peso que se paga por ella (o más, mucho más). Pero creo que lo más importante de todo es comprender la dimensión heroica de aquellos que cruzaron la cordillera en 1817 con San Martín: después de la travesía, no volvieron a sus casas a descansar (como nosotros, los turistas); presentaron batalla y comenzaron a construir la libertad americana a costa de sus vidas.