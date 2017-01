A dos años de la muerte de Nisman: actos, homenajes y cartas

ANIVERSARIO

Anoche se prendieron velas y hoy habrá una marcha y se inaugurará un monumento.

Actos y homenajes



Los actos conmemorativos comenzaron anoche y continuarán hoy con un acto central organizado por la DAIA, que se desarrollará frente a la sede de la unidad de investigación del atentado a la mutual judía AMIA, en las cercanías de la plaza de Mayo. Además, Nisman tendrá un monumento en la ciudad israelí de Naharía, levantado por iniciativa de la Organización de Latinoamericanos en Israel (OLEI), que será inaugurado a las 12.30 de la Argentina. Hoy desde las 18 se realizará una marcha en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, frente a la UFI-AMIA, en las cercanías de Plaza de Mayo bajo los lemas “Justicia por Nisman” y “Donde hay memoria, hay justicia”.



Carta de la madre



“Espero que se puedan esclarecer los atentados contra la amia y la embajada”



La madre del ex fiscal, Sara Garfunkel, fue invitada al acto en Israel pero no podrá estar presente, por lo cual hizo llegar una carta donde agradeció la recordación de su hijo, a quien calificó como “un valiente fiscal que luchó y puso lo mejor de sí, entregando su vida misma en la búsqueda de la verdad por el esclarecimiento de un acto de barbarie”.



“Espero que con la ayuda de Dios se puedan esclarecer estos hechos aberrantes como la Embajada de Israel, el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal para que podamos vivir en un mundo mejor, en paz y con justicia”, concluyó la madre de Nisman.



“Encontramos oscuridad”



El secretario general de la daia dijo que la impunidad no permite madurar como sociedad



“En vida del fiscal Nisman y mediante su investigación -fructuosa o infructuosa- recordamos día a día la impunidad que nos invade desde hace décadas y que no nos permite madurar como sociedad y como república. Impune aún es el crimen que le costara la vida al fiscal. Impune aún es la masacre de AMIA. Impunes aún los encubridores. Nos acostumbramos a convivir con la justicia ausente. Frente a hechos que nos marcan tristemente la vida de manera indeleble, encontramos oscuridad. Encontramos sistemas diseñados para impedir”, reflexionó Santiago Kaplun, secretario general de DAIA.



La ufi-amia logró poco



El cels, contra la trama del encubrimiento



“En dos décadas la investigación del atentado a la AMIA estuvo cruzada por operaciones y desvíos, atada a los vaivenes de los servicios de inteligencia, con la justicia federal instrumentada a ese fin. La muerte de Nisman es otro punto trágico del calvario de las víctimas. Su final dejó a la vista que fue parte de ese entramado: leer los informes de la UFI AMIA de 2016 alcanza para entender todo lo que él no hizo como responsable de la causa y lo poco que se había logrado. El esclarecimiento de su muerte debe aportar a la verdad, no ser usado para alimentar otra vez la trama del encubrimiento”, opinó Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).