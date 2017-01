Se quiere desalentar a la universidad pública

NISMAN

Es la contrarreforma de Mauricio Macri y Esteban Bullrich. Este sistema se enmarca en la Ley de Educación Superior, instrumento de privatización de la educación superior, que todos los gobiernos desde (Carlos) Menem para acá sostuvieron. El sistema nacional busca desjerarquizar la formación de grado, con trayectos curriculares muy generales, y fomentar el negocio de los posgrados arancelados adonde pasarán los conocimientos específicos. Esto ya se daba con la Ley de Educación Superior, van a ir más fondo en esta orientación, que es la de ligar la educación universitaria a las necesidades de las empresas.



Que se avanza en la privatización lo demuestra también que pone en igualdad a las universidades públicas y privadas. A ello, se suma también que ponen incluso en igualdad a los institutos terciarios y a la formación universitaria. Esto, sin duda, fomentará que el que egrese del terciario se pase a los posgrados arancelados de nivel superior, fomentando así su negocio. No solucionará ninguno de los problemas vinculados a la deserción, ya que está relacionada con el ahogo presupuestario y la Ley de Educación Superior que avaló arancelamientos y restricciones de distintos tipos en las diferentes universidades estatales del país. Con carencias de todo tipo y color (sin aulas suficientes, becas, boleto gratuito, comedores, etc.), el resultado es la deserción.



Detrás de palabras grandilocuentes como “innovar para crear y producir”, “federalizar el sistema universitario para crecer” y “promover el diálogo interinstitucional”, el gobierno de Mauricio Macri ensaya un ataque más a la Universidad Pública y a la Educación. El nuevo Sistema Nacional de Reconocimiento Académico propone de manera abierta la incorporación de “instituciones de Educación Superior no universitaria” al sistema, prácticamente en paridad con las de Educación Superior. Tanto es así que fija como parámetro de evaluación de desempeño académico no al contenido curricular, sino que estima en horas el tiempo de trabajo académico, pudiendo fácilmente equipararse instituciones de diferente nivel y prestigio con aquellas de mayor trayectoria. Con esta medida se pretende desalentar a los jóvenes a ingresar al sistema universitario público, disminuir el número de estudiantes en las universidades públicas y destinar por ello menores recursos para su mantenimiento.