Los puntos que generan dudas en la investigación de las dos muertes en Tafí del Valle

CAUSA JUDICIAL

Las preguntas y los cruces de testimonios de familiares y la policía en torno de los sucedido el domingo.

La Justicia investiga las causas de las muertes dos hombres en Tafi del Valle, hecho que ocurrió el domingo. Alrededor de las 19, en un supuesto control de rutina, policías detuvieron en la subida al cerro Pelado a un grupo de hombres que se movilizaba en un Volkswagen Vento negro. Los agentes habrían exigido los papeles del vehículo en ese momento y, como no los tenían, habrían escapado del lugar. Sin embargo, la familia y allegados desestimaron estas versiones.



El trabajo judicial contempla así varios puntos a dilucidar:



1- Varios vecinos y turistas habrían dicho que que el domingo la policía sí realizó controles vehiculares en la Villa. La familia desmiente esa versión y asegura que los uniformados habrían ido hasta una cancha, donde supuestamente había muchas personas (potenciales testigos), para pedirles una coima.



2- La familia de la víctima asegura que un comisario les habría vendido el auto modelo Vento y que se lo pagarían en cuotas. Además del monto acordado, según sus dichos, le habrían entregado una coima por no haber hecho la transferencia. Nunca habrían denunciado esa irregularidad antes de la tragedia.



3- La Policía señala que abandonaron el vehículo y no dejaron a nadie en el lugar. Además, asegura que por orden del fiscal Carrasco se quedó una consigna policial hasta que se hagan las pericias.



4- ¿Quiénes son los propietarios del Focus y de una camioneta Ranger roja que fueron secuestradas?. Según la Policía, éstos serían los vehículos utilizados por el grupo de personas que habría agredido a los uniformados y llevado el Vento.



5- La familia desmiente una pelea con los uniformados. Sin embargo, un agente sufrió la pérdida de dos dientes por un golpe de puño, según la versión oficial, y otro permanece internado por un traumatismo y fractura de tabique nasal.



6- Los policías denuncian el robo de un arma, pero hasta el momento no se determina cuál de las 15 pistolas secuestradas fue la utilizada.



7- La Policía asegura que los habrían amenazado con armas; la familia de las víctimas, que no habrían llevado ningún tipo de armas.