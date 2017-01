El conmovedor mensaje de una joven que está a punto de morir

EJEMPLO

La australiana Nardya Miller promovió la importancia de la donación de órganos, luego de que los médicos le anunciaran que tenía una semana de vida.

El miércoles pasado, los médicos que atendieron a Nardya Miller, de 25 años, le anunciaron a ella que tendría una semana de vida. El domingo fue sometida ya a cuidados paliativos. A partir de ese día, la joven de la localidad australiana de Brisbane ha utilizado sus últimos días para promover la importancia de la donación de órganos.



La joven padeció Fibrosis Quística (FQ) y su cuerpo rechazó un trasplante de pulmón doble al que se sometió hace más de dos años, informó el sitio web Sunshine Coast Daily.



Liam Fitzgerald, novio de Miller, quien es propietaria de un salón de belleza, explicó que no es la FQ la que la está matando, sino el rechazo crónico con el que fue diagnosticada hace tres meses. “La FQ fue parte de su vida durante 23 años y la llevó a necesitar un trasplante de pulmón bilateral, pero después de los primeros 11 meses después de la cirugía, siendo tan perfecta, los pulmones comenzaron a fallar una y otra vez, requiriendo tratamientos”, explicó.



"Ella pasó por rondas de plasmaféresis para intentar detener los anticuerpos específicos de donantes, pero nada funcionó”, añadió, según consignó el medio internacional.



El prometido manifestó que Nardya quiere que todos sepan cuán importante es la donación de órganos. “La única forma en que la gente tendrá una segunda oportunidad en la vida es ser donante de órganos”.



La prima de Miller, Tachae Douglas Miller, relató que se sometió al trasplante de pulmón en 2014 porque estaba harta de no poder respirar y de luchar en una batalla sin fin. “Aunque escuchamos historias sobre cómo los nuevos pulmones habían cambiado las vidas de la gente, Nardya no tuvo tanta suerte (…) Después de someterse al trasplante de doble pulmón no se dio cuenta de que estaba tan enferma”, expresó.



Douglas Miller contó que su prima inició su propio negocio de belleza y compró una casa con Fitzgerald. La pareja adoptó en ese momento tres “hermosos bebés de pieles pequeñas”. “Ella comenzó a cumplir su sueño de abrir su propia tienda de belleza. No quería dejar de trabajar, ya que no quería cargar a su prometido con la deuda.



"Desafortunadamente, ahora Nardya está perdiendo la batalla ... no volverá a casa". En sus últimos días de vida, Nardya siguió siendo ingeniosa, chistosa y habladora, contó su familiar.





La joven emitió, en ese estado, publicó varios mensajes a través de las redes sociales Facebook e Instagram.



En su perfil deFacebook, escribió: "no se preocupen, sean felices”, reprodujo el portal Infobae.





"Quizás te conocí toda mi vida. Quizás te conocí por diez años, tal vez tan solo un momento. Pero en menos de una semana nunca más te veré, nunca más veré tu rostro, nunca más te hablaré, tocaré, abrazaré. Pero siempre te amaré, y las amistades que construimos y los recuerdos que tuvimos. Las cosas no siempre se dan como las planeamos en vida, habrá muchas cosas que nunca tendré, lugares a los que nunca iré y cosas que no veré. Pero siempre estaré mirando. Siempre. Sonriendo. Porque estuve aquí. Nunca me rendiré. Como siempre. Ahora estoy simplemente dejándolo ir. Y, por favor, les ruego que vivan su vida de manera plena".



La Fibrosis Quística es una enfemedad genética que ataca los pulmones y el aparato digestivo, que se ven afectados y obstruidos por una gruesa mocosidad.