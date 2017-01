Video: la vecindad de "El Chavo del 8" recibe donaciones para enviar a Jujuy

SOLIDARIDAD

Los vecinos se pueden acercar a conocer el lugar y colaborar con los afectados por el temporal.

La réplica tucumana de la "Vecindad del Chavo del 8" se reciben donaciones para los damnificados por el temporal que afectó a Jujuy. En las últimas horas, los vecinos se fueron acercando al lugar con alimentos no perecederos y se dieron el gusto de conocer un lugar mágico, que los llenó de nostalgia.

Jorge Ávila, el fanático de "El Chavo del 8" que creó el lugar, le contó a LA GACETA cómo surgió la idea de colaborar con la vecina provincia: "fue interesante el grupo que se armó para poder ayudar a los hermanos jujeños; sabemos sobre la durísima situación que están pasando. En la vecindad de 'El Chavo del 8' aprendimos eso, vivían personas huérfanas y carecidas; con esto buscamos reflejar eso".

"Le damos la posibilidad a todos para que hagan sus donaciones. Solo pedimos una entrada de 50 pesos, no en efectivo sino con mercadería. Puede ser alimentos no perededores, artículos de limpieza, utensilios y todo lo que puedan necesitar estas personas que lo perdieron todo", agregó Ávila.

