Claves para enseñarles a usar la tarjeta de crédito a los adolescentes y reducir los riesgos

EDUCACIÓN FINANCIERA

El Banco Central reglamentó el funcionamiento de las cajas de ahorros destinadas a menores de 18 años. La medida fue elogiada por economistas.

El Banco Central (BCRA) reglamentó el funcionamiento de las cajas de ahorros destinadas a menores de 18 años que estén autorizados por sus padres o tutores para operarlas. Este instrumento se creó a mediados de 2016 para ampliar el nivel de bancarización. Mediante la Comunicación A 6103/2016, la entidad monetaria informó a las entidades financieras que la caja de ahorros deberá ser abierta por un adulto titular.



Los economistas y agentes del mercado destacaron la decisión de extender el uso de medios de pagos electrónicos a través de esta medida, aunque advirtieron que es necesario realizar campañas de educación financiera e implementar ciertos recaudos ante posibles riesgos, en particular, en el manejo de la tarjeta por parte de los menores.



Consejos para la educación financiera:



- El control del gasto por parte de los jóvenes puede llegar a tener una variante "divertida" si lo hacen a través de un smartphone, ya que existen aplicaciones descargables para dispositivos móviles que permiten registrar y organizar gastos, planteó la tarjeta Mastercard en un informe.



- El smartphone permite poner alarmas para evitar recargos o registrar la fecha de corte y de pago de la tarjeta para planificar mejor las compras. Otra recomendación es comparar precios en línea antes de comprar.



- Mastercard recomendó también utilizar esta herramienta para construir la independencia financiera de los jóvenes, en función de que una de las prioridades de los jóvenes es ser independientes y poder tomar sus propias decisiones. "Para lograrlo dependen del manejo de su propio dinero. Para que esto suceda, hay que seguir algunos consejos y dejar de ver el ahorro como un sacrificio, sino como el camino hacia el logro de las metas y los sueños; tomar el control de las deudas asignándoles el 30% de los ingresos mensuales; poner el dinero a trabajar sacándolo del colchón e invirtiendo para obtener rendimiento; y saber prevenir gastos imprevistos teniendo siempre un fondo de emergencia”, expresó esa guía.



- Una manera de ahorrar es contabilizar cuánto suman los gastos pequeños que se hacen todos los días, que en general no se controlan.



- Es importante entender qué es una tarjeta de débito y para qué sirve, ya que permite usar el dinero que uno tenga en su cuenta de banco, sin tener que llevar efectivo consigo, lo que la hace más segura para el usuario y para la protección del dinero.



- El máximo que se puede usar es la cantidad total en la cuenta propia, por lo que es un recurso útil para controlar los gastos. Al igual que una tarjeta de crédito, la tarjeta de débito se puede usar para pagar las compras en los establecimientos comerciales que la tienen como medio de pago o en tiendas de e-commerce en internet, consignó la agencia Télam.



Consideraciones:



- Los más chicos estarán expuestos a riesgos de robos, remarcó el economista Matías Carugati, de la consultora Management & Fit.



- El economista jefe del Instituto de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Alfredo Gutierrez Girault, manifestó, siguiendo esa posición, que si un joven no lleva dinero en efectivo consigo, seguramente, no lo hará blanco de un robo. No obstante, aseguró que la caja de ahorro es vista como un sitio de depósito transaccional y no como un lugar de reserva de valor, como lo fue a mediados del siglo pasado.



- Podrán acceder a las cuentas los menores cuyas familias ya están bancarizadas, según Gutierrez Girault.



Disposiciones de la medida:



- La cuenta no podrá tener más de un menor autorizado y se podrá utilizar para realizar depósitos y débitos en pesos ordenados por el menor.



- El menor autorizado podrá realizar extracciones de efectivo, a través de cajeros automáticos, en puntos de venta o por ventanilla; compras en comercios; y transferencias y pagos a través de medios electrónicos.



- El titular de la cuenta podrá determinar un importe máximo diario de débitos (en una o más transacciones) que pueda realizar el menor sobre esta cuenta, independientemente de la modalidad por la cual se cursen.



- Los servicios y movimientos de la caja de ahorros serán sin costo, se indicó.



- Cuando el menor alcance la mayoría de edad -18 años cumplidos-, la entidad financiera podrá convertir la caja de ahorros para menores de edad en una caja de ahorros a nombre del anterior titular o alternativamente a nombre exclusivo del hasta ese entonces menor o a nombre de ambos, según lo que decida el anterior titular.