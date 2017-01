Macri respaldó la reforma del código penal juvenil

CASA ROSADA

En la primera conferencia de prensa del año, el Presidente habló además de la inseguridad, del crecimiento del empleo, Odebrecht y de los Panamá Papers.





BUENOS AIRES.- En su primera conferencia de prensa del año, a la vuelta de sus vacaciones en el sur del país, el presidente Mauricio Macri habló de las inundaciones que sufre el interior de la provincia de Buenos Aires y Santa Fé, Córdoba y Entre Ríos; de la inseguridad y el debate "necesario" para hacer un código penal juvenil, así como la toma de medidas migratorias. Además, Macri fue consultado por el caso Odebrecht, por Milagro Sala y por los Panamá Papers.

Inundaciones

"Manifiesto mi solidaridad y nuestra preocupación y acompañamiento a todas las víctimas de las inundaciones, en Córdoba, en Entre Ríos, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires. Hemos molvilizado tanto a las fuerzas del Ejército, a las de Seguridad, Desarrollo Social, Hábitat, para tratar de trabajar en con intendentes y gobernadores. El cambio climático sigue pasándonos factura; tenemos que asistir, estar cerca y encontrar paliativos".

"Recuerden cómo se inundaba la Ciudad. Eso mismo hay que hacerlo en estas provincias. Algunas obras ya arrancaron, pero hay muchas por hacer. Hay muchos proyectos que resolverían este tema, como el caso del arroyo Maldonado, y que no se implementaron. Llegó el momento de que lo hagamos. Sabiendo que además, generamos trabajo del bueno y traemos soluciones a largo plazo, para trabajar preventivamente".

Régimen juvenil penal

"En lo que hace a los jóvenes, tenemos que encontrar una solución. Lo que pasó con Brian y la solución que se le encontró, seguramente dentro de lo posible, nos dejó con un sabor amargo, especialmente a los padres". "El mundo ha avanzado hace rato en un código penal juvenil y merecemos ese debate".



Inmigrantes

"Necesitamos seguir recibiendo gente que quiere venir a trabajar para construir el país que queremos. Pero por falta de acción no podemos permitir que la Argentina siga siendo un lugar para venir a delinquir, tenemos que poder actuar preventivamente. Eso la Argentina no lo tiene, no lo tuvo y recién lo empezamos a implementar en este año que llevamos gobernando".



Empleo

"En la Argentina el empleo sigue creciendo, lo que no significa que haya una empresa, con un problema, que cierra, pero también, a la vez, hay muchas más que están abriendo y, por suerte, las estadísticas dicen que está creciendo el trabajo". Lo dijo en referencia al cierre de una de las plantas de AGR, del Grupo Clarín, en el barrio porteño de Pompeya, que permanece tomada por los trabajadores gráficos.