La historia secreta de la película de Disney en la que murieron cinco cachorros

INDIGNANTE

Una investigación periodística descubrió una sucesión de errores mortales en el film "Cachorros en la nieve".

Las peliculas de Disney se caracterizan por sus historias de aventuras, donde tiernos personajes se convierten en héroes para el disfrute de grandess chicos. Sin embargo, una investigación dejó al descubierto que en ocasiones no todo es como se ve en la pantalla.

Este es el caso de la película "Snow Buddies - Cachorros en la nieve", que fue rodada en el 2008 y solo salió en DVD. Este film cuenta la historia de cinco cachorros que persiguen a un camión de helados y que, por accidente, terminan en un avión que vuela a Alaska. Allí, ayudarán a un nene y a su mascota, un siberiano, en una carrera de trineos.

Sin embargo una trágica realidad se vivió durante la filmación de esta película, que estuvo oculta por mñas de 10 años. Andrew Gruttadaro fue el encargado de revelar esta historia en el sitio Complex, donde contó que Keystone Production, productora asociada a Disney para realizar el film, contrató a 30 golden retriever que viajaron en avión hacia Vancouver, Canadá, donde se encontraba el set. Los cachorros debían ser controlados por las asociaciones de defensa a los animales, como sucede en todas las películas de este tipo.

Durante el primer día de rodaje, la American Humane Association (AHA) descubrió que 15 de los perros estaban enfermos. Estos tenían giardiasis y coccidiosis, dos malestares intestinales muy contagiosos, por lo que tres de ellos debieron ser sacrificados. Los problemas continuaron cuando necesitaron más animales, porque no les alcanzaban con los que tenían. Entonces, se desencadenó una epidemia de parvovirus entre los pequeños: otros dos murieron y todos quedaron en peligro.

La AHA obligó a la productora a dejar en cuarentena a los perritos para evitar el contagio. Según la investigación de Complex, el rodaje intentó seguir con 28 animales nuevos contratados, sin contemplar que estos estaban expuestos al virus, que puede ser mortal en algunos casos. La película se terminó de filmar en ese estado.

Esto provocó que la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) enviará una carta a Disney pidiendo que no distribuyera el film, algo que fue ignorado por la compañía que recaudó unos 50 millones de dólares con el lanzamiento.

