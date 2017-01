Viaje de compras a Chile: ¿cuánto se paga de impuesto al excedente en Aduana?

ATENCIÓN

Aquellos que viajen a Iquique tendrán que tener en cuenta los montos aduaneros.

Quienes deseen vacacionar en Chile, más precisamente a la zona franca de Iquique, y quieran comprar más barato productos electrónicos, ropa o calzado, deberá tener en cuenta las normas aduaneras.

¿Cuánto se paga de impuesto al excedente?



La franquicia para el ingreso de otros objetos dentro del concepto de equipaje (que no son ropas, objetos de uso personal, libros, folletos y periódicos) varía según la vía de ingreso del viajero. El límite de compras es de U$S 150 por persona por vía terrestre y U$S 300 por vía aérea. En tanto, para los menores de 16 años esta franquicia se reducirá a la mitad.



Cabe destacar que matrimonios y padres con hijos menores de 16 años suman franquicias. Por ejemplo, una familia tipo viajando por avión puede traer libre de impuestos hasta 900 dólares.



Al superar este límite, se debe pagar 50% del excedente de esa franquicia. Algo importante: si se retorna en familia (que viven en el mismo domicilio), el límite se puede acumular.



Otro dato a tener en cuenta, es que la franquicia permitida se puede utilizar una vez por mes, es decir, que quienes desean viajar a Chile más de una vez no pueden superar el límite de los 150 U$S.



¿Cómo se puede pagar el excedente?



Los excedentes se pagan en la aduana una vez realizado el control por los operarios aduaneros. El pago se puede realizar en dólares, pesos argentinos, tarjetas de débito y hasta crédito. Las aduanas cuentan con posnet satelital.