Los rostros de los ricos que suman U$S 426.000 millones

MILLONARIOS

Se trata de ocho hombres que tienen casi el mismo dinero que poseen 3.600 millones de pobres del planeta.

Ocho multimillonarios concentran una fortuna de U$S 426.000 millones; casi la misma cifra que poseen 3.600 millones de pobres del planeta: $ 409.000 millones.

Ellos son Bill Gates, EEUU, Microsoft, U$S 75.000 millones; Warren Buffet, EEUU, Berkshire Hathaway, U$S 60.800 millones; Jeff Bezos, EEUU, Amazon, U$S 45.200 millones; Amancio Ortega, España, Zara, U$S 67.000 millones; Mark Zuckerberg, EEUU, Facebook, U$S 44.600 millones; Larry Elison, EEUU, Oracle, U$S 43.600 millones; Carlos Slim Helu, México, Telmex/America Movil, U$S 50.000 millones, y Michael Bloomberg, EEUU, Bloomberg LP, U$S 40.000 millones.