Por inundaciones e incendios, el Gobierno nacional convocó a la Comisión de Emergencias

TEMPORAL

El Ministerio de Agroindustria confirmó la reunión para el jueves, con el fin de evaluar el impacto en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

El Gobierno nacional convocó a la Comisión de Emergencias y Desastres Agropecuarios para evaluar el estado de situación en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y Río Negro. El Ministerio de Agroindustria confirmó la reunión oficial para el jueves, con el fin de analizar el impacto de los fenómenos naturales en la actividad productiva, entre otras consecuencias.



La cartera agropecuaria informó que “durante el encuentro se tratarán las emergencias agropecuarias de las provincias afectadas por inundaciones e incendios y luego se propondrá al Poder Ejecutivo (PEN) la declaración Nacional de las mismas, delimitando las áreas cuyas producciones han resultado perjudicadas, como también el período de la declaración”.



"Es necesario buscar soluciones a la coyuntura, pero más aún que esto se prolongue en un plan de largo plazo para disminuir el impacto de este tipo de catástrofes naturales, sino siempre vamos a trabajar sobre el hoy y no vamos a poder evitar más afectados. Nos ponemos a disposición de las provincias, pero ellas tienen que atender al problema de una manera integral", señaló el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, quien mantendrá una reunión con el gobernador santafecino, Miguel Lifschitz y con productores.



El funcionario aseguró que "la gente quiere que esto no vuelva a pasar nunca más, no nos perdonaría que miremos culpables porque hoy nos necesita".



La Comisión será presidida por el Ministerio de Agroindustria y está integrada por: el Servicio Meteorológico Nacional; el INTA; el Banco Nación; el Banco Central; la AFIP; los ministerios del Interior y de Hacienda; además, representantes de las provincias y de las entidades gremiales de la producción.



Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe cuentan con declaraciones por emergencia de 2016, cuando fueron afectadas por inundaciones; y Río Negro por granizo, informó Agroindustra.