Nuevo video de la pelea de Fede Bal en un Mc Donald's de Carlos Paz

ESCÁNDALO

En las imágenes se ve como la seguridad del actor lo retira del lugar ante el repudio de los clientes.

El escándalo de Fede Bal en un Mc Donald's de Córdoba todavía hace ruido en el mundo del espectáculo, luego de que se conociera un nuevo video de lo ocurrido en el local de comida rápida.

En estas nuevas imágenes se observa como el hijo de Carmen Barbieri es protegido y retirado del negocio por sus custodios, entre aplausos y algunos chiflidos de los clientes. Una vez afuera del lugar, a Bal le sale una desconcertante sonrisa.

"Fuimos a bailar a Zebra y después con unos amigos fuimos al McDonald's de acá, de Carlos Paz. Me bajé, estaba con los seguridad de mi vieja que me cuidan de noche cuando mi vieja no los necesita; vienen conmigo a bailar y todo; me acompañan por las noches. Y se armó una batahola terrible porque bajé a comprar un par de hamburguesas para mis amigos y un par de pibes de atrás me comenzaron a gritar que me había colado, que estaban ellos. Les pedí que se calmaran y me pegaron una trompada de atrás, en la cabeza", explicó Federico al diario Clarín.

"Se cagaron a palos mis guardaespaldas y mis amigos. Cuando salimos fuimos a hacer la denuncia a la comisaria. Estuvimos demorados un tiempo pero ya está", concluyó el actor, que una vez más quedó en el centro de la polémica.

