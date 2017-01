No conseguía trabajo por tener Síndrome de Down y abrió su propia panadería

HISTORIA DE VIDA

Cansada de ser rechazada, la joven persiguió su sueño hasta conseguirlo. Hoy ya tiene empleados a su cargo.

Collete Divitto, un joven con Síndrme de Down es el claro ejemplo de la perseverancia, al abrir un negocio que hoy en día es todo un éxito, luego de ser rechazadas varias veces por su condición.

Con 22 años, esta chica de Bostón, Estados Unidos, siempre sintió amor por la cocina y repostería. Sin embargo, siempre que se prensentaba la oportunidad de luchar por un puesto en un negocio dedicado a esto, sufría el rechazo y la discriminación en carne propia.

"Muchas personas que me entrevistaron me dijeron que yo era muy linda, pero que no era una buena opción para ellos. Fue muy doloroso y me sentí muy rechazada", contó al joven al Huffington Post.

A pesar de esto, su sueño y sus ganas de dedicarse a la repostería la hizo siempre ir hacia adelante hasta conseguir abrir su propia panadería llamada 'Collettey’ Cookies', con la gran ayuda de su mamá y su hermana

"Nunca se den por vencidos. No dejen que nadie te ponga triste ni te haga sentir rechazado. Mantengan su motivación y persigan sus sueños", es el mensahe de Caollete, que ya comenzó a contratar personal con y sin discapacidad.

