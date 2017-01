Quiénes eran los dos hombres que murieron en el enfrentamiento con la Policía en Tafí del Valle

CONFUSO EPISODIO

Oscar Marcelo Moreno y Oscar Martín Moreno, padre e hijo de 53 y 25 años respectivamente, se dedicaban a la agricultura junto al resto de su familia. La Justicia investiga el caso.

Conmoción. Esa es la palabra que define el sentimiento de quienes conocieron a Oscar Marcelo Moreno y a Oscar Martín Moreno, los dos hombres que murieron ayer en Tafí del Valle en un confuso episodio que está siendo investigado por la Justicia. Las víctimas, padre e hijo de 53 y 25 años respectivamente, fueron abatidos durante un presunto enfrentamiento contra efectivos luego de escapar -siempre de acuerdo a la versión policial- de un control vehicular.



Los vecinos de la localidad todavía no salen del asombro por lo sucedido. Es que los Moreno, según relataron, son una reconocida familia de Tafí que se dedica a la agricultura, más precisamente a cultivos de lechuga, zapallos y papa que se venden en Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires y Chaco.

Sus campos están ubicados a pocos kilómetros de La Ovejería, en Rodeo Grande, y toda la familia se dedica a la producción de hortalizas. Según Mónica García Salemi, abogada de la familia, "ellos se fueron del lugar (el control policial) porque no le quisieron pagar la coima que les pedían. Tenían miedo. Todos en el pueblo los conocen porque son agricultores", dijo.

"No hubo enfrentamiento porque ellos no tenían armas. Destruyeron una familia porque no habían hecho la transferencia aún de un auto que pagaban hace dos años", agregó.



La versión de la Policía



Según las autoridades, en un control de rutina, policías detuvieron en la subida al cerro Pelado a un grupo de hombres que se movilizaban en un Volkswagen Vento negro. Los agentes le exigieron los papeles y, como no los tenían, habrían escapado del lugar. En ese momento se inició una cinematográfica persecución que incluyó un choque del auto de los sospechosos al de la Policía y llegó a su fin cerca del lugar conocido como Casa de Piedras. Allí, siempre de acuerdo a la versión policial, se produjo un enfrentamiento donde resultaron heridos mortalmente los Moreno.



Por el hecho, el fiscal Carrasco de Monteros, que interviene en el caso, ordenó la detención de unos 10 policías y del comisario de Tafi del Valle y el secuestro de los vehículos que participaron en la persecución.