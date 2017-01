La DAIA advirtió que no se puede dilatar más la investigación por la muerte de Nisman

DURAS DECLARACIONES

El titular de la entidad judía pidió que la Justicia se expida con rapidez. El miércoles se cumplirán dos años del hecho.

El titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Ariel Cohen Sabban, advirtió hoy que no se puede dilatar más la investigación judicial sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, de la que el próximo miércoles se cumplirán dos años.



En ese sentido, afirmó que desde la entidad entienden que fue una muerta violenta y dudosa, y aseguró que no se puede hacer más que esperar que la Justicia se expida.



"Un país democrático necesita investigar, conocer, y la ciudadanía debe estar tranquila que aquellos que tienen que dar justicia, la dan, y que tienen que dar respuesta a la sociedad, la deben otorgar. Llegó el momento de dar la oportunidad a la Justicia de dar ese salto cualitativo que tantos argentinos queremos que dé. No se puede dilatar más y seguir esperando", advirtió.



En declaraciones a radio Rivadavia, Cohen Sabban sostuvo que desde la DAIA van a seguir reclamando, exigiendo, dando la oportunidad de que la Justicia se expida, y remarcó que "sería muy bueno que lo haga con rapidez".



"De la muerte del fiscal pasaron dos años, desde la DAIA luchamos por una causa terrorista desde hace 23 años, que está prácticamente impune. Las Abuelas de Plaza de Mayo siguen buscando nietos, cómo no vamos a poder seguir luchando por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman. De ninguna manera vamos a bajar los brazos", añadió.



Por último, el dirigente dijo que es muy importante que la ciudadanía "que quiere que la muerte de Nisman se esclarezca", participe el miércoles del acto homenaje que se realizará en Plaza de Mayo.