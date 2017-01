Silvia Süller denunció violencia de género en lo de Mirtha Legrand

MAL MOMENTO

La mediática contó el duro momento que pasa desde que regresó de Miami.

Silvia Süller conmovió a los invitado al programa de Mirtha Legrand, al contar el duro momento que le toca vivir desde que regreso de su fallida travesía en Miami, Estados Unidos.

La mediatica le contó a "Chiqui", que al regresar del país del norte debió ir a vivir a la casa de sus padres, donde permaneció cuatro meses hostigada física y psicológicamente hostigada por su hermano menor.

"Mi hermano menor es adoptado y drogadicto, en Navidad yo lo llamé para saludar a mi papá que está enfermo, me dijo de todo y me cortó. No puedo hablar porque tengo amenazas de mi propia familia", explicó Silvia en la mesa.

Luego entre lágrimas, siguió con su relato: "Mi hermano se droga, se saca y me agarra a los golpes, me ha tirado planchas por la cabeza". Después, Mirtha decidió salir del tema y continuó con su clásico y desopilante almuerzo.

