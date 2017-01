Los precios del campo a la góndola se multiplicaron por cinco en diciembre

BRECHA

Los productores agrícola ganaderos recibieron 4,91 veces menos que lo que paga el consumidor en el supermercado, según la CAME.

BUENOS AIRES.- La diferencia entre el precio que pagó el consumidor en góndola por productos agrícolas-ganaderos en diciembre "se multiplicó 4,91 veces" respecto de lo que recibió el productor en el campo, indicó hoy un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) de CAME sobre una canasta de 25 alimentos, la mandarina fue el productos que mostraron mayor disparidad en su valor (8,8 veces)



El informe precisó que el índice IPOD de CAME registró en diciembre mejoras de 1,6 por ciento frente noviembre, y de 24,1 por ciento respecto a igual mes de 2015.



detalló, el IPOD agrícola se contrajo en diciembre 1,3 por ciento frente a noviembre, y descendió 27 por ciento interanual.



Por su parte, el IPOD ganadero se redujo en diciembre 3,4 por ciento en la comparación mensual, pero aumentó 5,9 por ciento en la variación interanual.



"La participación del productor en el valor de góndola subió por tercer mes consecutivo, al ubicarse 3,3 por ciento por encima de noviembre. Para el promedio de los alimentos agrícolas y ganaderos medidos en diciembre, el productor recibió el 25,1 por ciento del precio que pagó el cliente en góndola", destacó.



El estudio puntualizó que de los 25 alimentos que integran la canasta del IPOD, en 10 aumentó la brecha, en 14 bajó, y en 1 se mantuvo sin cambios.



"La tasa de variación promedio de los precios de origen fue de 3 por ciento en diciembre, mientras que los valores de destino bajaron 3,5 por ciento, lo que explica por qué se redujo la diferencia en el mes", señaló.



De acuerdo con el relevamiento, los productos agrícolas con mayores brechas de precios en el mes fueron: la mandarina, con una diferencia de 14,55 veces, seguido por la pera con una distorsión de 9,82 veces, y la manzana roja 9,21 veces.



En cambio, los productos donde menos se multiplicaron los precios desde que salieron del campo y hasta que llegaron al consumidor, fueron: la carne de pollo con una brecha de 2,12 veces, la papa 2,20 veces, el huevo (2,29 veces), la cebolla (2,70) y la calabaza (2,73).(DYN)