La ex esposa de Nisman está segura de que Lagomarsino participó del asesinato

"Estamos ante un magnicidio sin precedentes en la historia democrática de nuestro país", sentenció Arroyo Salgado en una entrevista.

BUENOS AIRES.- A pocos días de que se cumplan dos años de la muerte del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman, su ex esposa y querellante en la causa, Sandra Arroyo Salgado, reiteró que lo sucedido fue un asesinato y apuntó contra el rol de Diego Lagomarsino.



"No tengo dudas de dudas de la participación de Diego Lagomarsino por múltiples elementos de juicio, algunos de ellos obrantes en el expediente y otros que la querella procurará acreditar en el momento procesal oportuno".



La juez federal de San Isidro vaticinó que la junta interdisciplinaria confirmará que se trató de un crimen: "Alberto Nisman fue víctima de un asesinato. Es un hecho de la realidad científicamente probado en el expediente por esta querella".



La ex esposa de Nisman espera que la junta de expertos convocada para analizar la muerte del fiscal dictamine que "se trató de un asesinato" y advirtió que "el papel del gobierno anterior fue más propio de una dictadura que de una república".



