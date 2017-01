Pichetto: "los ex presidentes no deberían hacer nunca más política"

DECLARACIONES

El jefe del bloque de senadores del FPV-PJ consideró que la Cámara alta debería cuidar las figuras históricas sin encubrirlas.

El presidente del bloque de senadores del FPV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, consideró que "los ex presidentes no deberían hacer nunca más política" y que la Cámara alta debe "cuidar las figuras históricas" de la dirigencia sin que eso signifique "encubrimiento".

En una entrevista publicada hoy en el diario Clarín, el legislador peronista (que desde 2001 ocupa una banca en el Senado) señaló: "con los presidentes se empieza con un gran reconocimiento y se termina siempre mal". El senador, que puso como ejemplo, de lo que se debería hacer, a los Estados Unidos, donde se indultó a Richard Nixon apenas dejó la Presidencia.

Consultado sobre cómo debería actuar el Senado si la ex presidenta Cristina Kirchner ocupara una banca, dijo que en ese cuerpo siempre tuvieron "la visión de cuidar a las figuras históricas": "Cristina Fernández de Kirchner está en una tarea de defensa frente al conjunto de acciones judiciales que la agobian, algunas totalmente injustas y otras en las que se investiga su responsabilidad".

Por otra parte, consideró que el peronismo "tiene que ser un partido de sistema y no creerse el sistema mismo". "Muchas veces nos asemejamos al PRI (Partido Revolucionario Institucional de México), a creer que el poder es para siempre", apuntó. Pichetto participó de los gobiernos de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner: "los he servido a todos con la mayor eficacia, porque soy un hombre de partido", se definió.



En relación a la actual dinámica para la aprobación de leyes, con minoría en el Senado, Pichetto lo comparó con las mayorías de la gestión kirchnerista. "Cuando uno tiene mayoría se puede gobernar conduciendo las políticas. Es cierto que la última etapa fue una conducción muy dura, sin flexibilidad en el debate parlamentario. Se empezó a ver con la 125 (sistema de retenciones a exportaciones agropecuarias) , que fue una derrota cuando pudo ser un acuerdo", reflexionó en referencia al conflicto con el campo que el gobierno kirchnerista perdió en el Senado a causa del voto negativo del radical Julio Cobos, por entonces vicepresidente de la Nación y titular del Senado.



El jefe del bloque de senadores peronistas insistió en su idea de tener más controles con la inmigración. "No tenemos un adecuado control migratorio", sostuvo en alusión a que al país "entra cualquiera con antecedentes penales". "Once es territorio comanche, Plaza Congreso es tierra de nadie. La Policía tiene que recuperar la calle, la AFIP también", sintetizó.



Además, se mostró decepcionado por las políticas de seguridad: "yo pensé que el Gobierno tenía una orientación de derecha en materia de seguridad, lamentablemente todavía no lo ha demostrado", opinó.

Télam.