Al menos 10 convictos mueren en otro motín en Brasil

CAOS

Ocurrió en la prisión Alcaçuz en el estado Rio Grande do Norte. Suman 116 los presos que murieron en violentos enfrentamientos, desde principio de año.

SAO PAULO, Brasil.- Al menos 10 personas murieron en un motín en una prisión de Brasil en la tarde del sábado, informaron medios locales. El hecho, aumenta el caos en el interior del sistema penitenciario del país, que ha visto la muerte de más de 116 reos en violentos enfrentamientos entre pandillas desde comienzos de año.



El más reciente brote de violencia ocurrió en la prisión Alcaçuz en el estado Rio Grande do Norte, informó el diario Folha de S. Paulo, citando al secretario de prensa del estado. La oficina de prensa del gobierno estatal no estuvo disponible de inmediato para confirmar el reporte, según informó Reuters.



"La policía aún no hay ingresado a la prisión de Alcaçuz y la cifra de muertos podría aumentar", dijeron Folha y otros diarios. La causa de los enfrentamientos es un conflicto entre algunas de las bandas del narcotráfico más poderosas de Brasil, que pusieron fin a una frágil relación de trabajo hace unos seis meses.



Las muertes de este mes en uno de los motines más sangrientos de Brasil en décadas han expuesto las crecientes guerras territoriales entre las bandas Primeiro Comando da Capital (PCC) de Sao Paulo y el Comando Vermelho de Río de Janeiro, que podrían hundir aún más en la violencia al sistema penitenciario de Brasil. No está claro aún qué grupo estuvo detrás de las muertes del sábado.