Cinco noticias que tenés que saber para arrancar la mañana

LO MÁS IMPORTANTE

Te presentamos un resumen de temas relevantes que te van a servir para comenzar el domingo.

1. El equipo de Alperovich sigue en la cancha, aunque los puestos ya no sean los mismos



A 15 meses de la renovación de autoridades provinciales, los ex colaboradores más cercanos al ex gobernador aún trabajan en el Estado. Algunos miembros del gabinete se convirtieron en asesores del Senado.



2. Cambio de quincena accidentado en los valles: una joven murió y hay varias personas heridas



En un lapso de siete horas, un auto dio un vuelco cerca de Cafayate y otros dos vehículos chocaron de frente, camino a Tafí del Valle. “La ruta está en buen estado así que se trata más de una imprudencia”, comentó el jefe del cuerpo de bomberos que intervino.

Choque frontal entre dos autos en la ruta 307, camino a los Valles. Gentileza de Bomberos Voluntarios de Monteros.



3. El IPLA clausuró tres locales y secuestró 144 litros de cerveza



El consumo de alcohol en las zonas de veraneo generó revuelo en todo el país durante la semana. En los Valles y en San Pedro de Colalao reforzarán los controles para evitar inconvenientes por el consumo y la venta del alcohol. Las multas.



4. Secuestran mercadería ilegal por más de $ 3.000.000



Siete camionetas transportaban la mercancía y fueron interceptadas en territorio tucumano, el viernes a la noche. La mercadería era trasladada desde Bolivia. Personal de la Agencia Regional Federal Tucumán logró interceptar a 31 personas que pretendían entrar a la provincia con el cargamento.



5. Los audios que tenía Nisman revelarían los vínculos iraníes



En las grabaciones se habrían adelantado hechos que luego se fueron produciendo. Las escuchas serían indicio del interés por desvincular supuestos espías del caso AMIA.