Fede Bal a las trompadas en un Mc Donald's

El actor fue con sus guardaespaldas a comer y otros clientes se quejaron de que se había colado en la fila.Video

Federico Bal protagonizó un escándalo en un Mc Donald's de Carlos Paz el sábado a la madrugada. Según los clientes del local, habría intentado colarse en la fila y eso desató la furia que terminó en una pelea a las trompadas.



El actor había salido junto a sus amigos a bailar a un boliche del lugar y cuando salieron de allí decidieron pasar a comprar hamburguesas. Bal dijo que, desde que llegó a Córdoba, anda con el guardaespaldas de su mamá a la noche porque incluso comparten las salidas.



BigBang se comunicó con Oscar Díaz, amigos de Daniel Ruiz, uno de los jóvenes involucrados en la pelea, que terminó con la nariz rota y que denunció el accionar de Fede Bal a través de las redes sociales.



“Te cuento por palabras textuales de mi amigo, estaban haciendo la fila para pedir y de la nada se metió el tipo este con sus guardias. Obviamente le dijeron que se fuera al fondo como lo haría cualquier persona normal, no le gustó y los guardias empezaron a empujar a los que le decían que se vayan”.





@PabloLayus para vos esa es la verdad? @balfederico cagon, vos y tus guardias, pegando para colarse en un Mc Donald's, quebrandole la nariz pic.twitter.com/BANRHlXWJB — Oscar Díaz (@oscarcab89) 14 de enero de 2017

Aclaró q estoy bien, solo fue un momento desagradable en un Mc de carlos paz, contra unos chicos q estaban pasados de copas. — Federico Bal (@balfederico) 14 de enero de 2017

Hicimos la denuncia correspondiente, y agradezco el buen accionar de la policia cordobesa. — Federico Bal (@balfederico) 14 de enero de 2017

Según el cordobés, cuando comenzó la batalla campal en la hamburguesería, sus amigos salieron del local y fueron perseguidos por los guardaespaldas del actor: “En eso se armó un tumulto de gente donde le pegan a otros chicos que estaban en la fila y ahí salen del local, cuando eso pasa se le vinieron encima dos guardias y le pegaron porque si”, se quejó y luego afirmó enojado: "ninguno lo toco a ese enano cagón”.Por su parte, Bal contó que entraron al local e hicieron la cola."De repente uno empieza a gritar que nos habíamos colado, cosa que no es cierta. Yo le dije 'Flaco, no nos colamos, estamos haciendo la cola'. Estaban con unas copas de más" y agregó: "cuando estoy pagando, viene uno de atrás y me pega una trompada en la cara. Yo no llegué ni a reaccionar. De repente veo que se armó una batalla campal. Mis amigos, obvio, que se metieron. Como cualquier grupo de amigos, saltaron cuando me pegaron".Pese a que Fede Bal sostiene que él no le pegó a nadie y que ya hizo la correspondiente denuncia, en los videos que comenzaron a salir a la luz en las redes sociales se ve como los guardaespaldas y sus amigos comienzan a golpear a las personas que se encontraban en el establecimiento de comida rápida.