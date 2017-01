Ocho libros recomendados para llevar a la playa

La lectura que no te puede faltar durante las vacaciones.

Manes y Niro rastrean las características que nos definen

El cerebro argentino - Facundo Manes y Mateo Niro

(Planeta - Buenos Aires)

El reputado neurocientífico Facundo Manes, junto a Mateo Niro, se pregunta, con nosotros, cómo es el cerebro argentino; cuáles son sus rasgos más generales y sus funciones más específicas. A pesar de ser un cerebro como el de cualquier humano en la Tierra, el cerebro argentino es diferente, sui generis, dado que nuestro país, nuestra cultura es única y define mediante las costumbres, las tradiciones, las experiencias, nuestras historias compartidas, a este peculiar cerebro... Manes y Niro saben muy bien de qué está hecha una gran nación: de grandes conductas, de personas responsables, pero también de personas felices, de cerebros operantes, eficientes, fértiles, curiosos, empinados, y no de pobres cerebros inacabados por una deficiente educación, un maltrato ancestral por la chatura de la dominación y la pereza mental. Esa es la ardua, la escabrosa finalidad épica de El cerebro argentino, cuya complejidad se dijo de la mejor manera en la simple sentencia que usan los autores para describir su propósito: hacer un país mejor.

© LA GACETA

César Di Primo

La novela del protagonista de El ciudadano ilustre

El ciudadano ilustre - Daniel Mantovani

(Reservoir - Buenos Aires)

Daniel Mantovani, escritor argentino ganador del Premio Nobel de Literatura y protagonista de El ciudadano ilustre, decide volver a Salas para recuperar el pasado, para retomar su pasado desde un lugar preciso. No ha escrito acerca de su vida en Europa, como si el tiempo se hubiera detenido al abordar el colectivo que lo sacó del pueblo. Por eso, cuando recibe una invitación de la intendencia de Salas para nombrarlo ciudadano ilustre, debe regresar para salir de la comodidad y de esa vida ajena en la que se ha atrapado a sí mismo. Volverá para intentar saber si para los otros el pasado se detuvo del mismo modo que para él. Pero la vida de los otros y del pueblo fantasma continuaron con su ausencia.

Mientras camina por las calles reconoce algunos lugares y la distancia de su mirada acentúa las ruinas con las que se enfrenta en el presente.

© LA GACETA

Máximo Hernán Mena

La vida en un mundo sin adultos

Anna - Niccoló Ammaniti

(Anagrama - Barcelona)

Anna, la nueva novela del italiano Niccolò Ammaniti, es un ejemplo del sentimiento que se repite a principio del nuevo milenio: un sentimiento apocalíptico. Podría ser resumida como un intento de pensar las relaciones sociales entre niños después del holocausto de los adultos.

Anna narra el esfuerzo de una adolescente para educar a su hermano Astor en una sociedad sin padres. Cuando los adultos fueron devorados por un virus, llamado la Roja. La enfermedad está relacionada con el despertar sexual: los niños la transportan, pero no se activa hasta llegada la adolescencia. En sólo trece años, los niños de Ammaniti tienen que enfrentarse al hambre, descubrir el peligro de la sociedad, conocer el amor y prepararse para la muerte. La relación de los niños está marcada por el virus y el peligro, pero también por el descubrimiento cotidiano de la única esperanza: el amor fraternal.

© LA GACETA

Salvador Marinaro

Artículos filosóficos, perfiles y memorias

Ensayos y Testimonios - Lucía Piossek Prebisch

(UNT - Tucumán)

El libro conjuga dos tipos de escritura, por un lado, en el ensayo Lucía desarrolla filosóficamente un tema de manera personal y creativa, con un sello original. De este género son sus agudas observaciones sobre la apariencia y el actor; las cocciones del lenguaje nietzscheanas o sus incursiones en Gadamer, entre otros...

La riqueza y variedad de los temas por los cuales transita no impide descubrir un hilo conductor que es la trama de la vida. Lucía ahonda con mirada aguda y profunda en el destino del hombre en la compleja urdimbre de las sociedades actuales, preguntándose una y otra vez por la vigencia del humanismo. La Filosofía no es para ella un menester abstracto y descarnado sino un saber arraigado en su mundo, contagiado de su tiempo y enfrascado en los avatares que acicatean a los hombres. Su estilo literario es claro y despojado de artificios, llano y ameno, pero siempre profundo.

© LA GACETA

Susana Maidana

Una novela familiar de la guerra

Todos nuestros ayeres - Natalia Guinzburg

(Lumen - Buenos Aires)

Dos centros narrativos se expanden y resuenan como mar de fondo en la bella y profunda novela Todos nuestros ayeres, de Natalia Ginzburg. Con respecto a los personajes, hay una frase que sintetiza el fervor intelectualista y sentimental que atraviesa los capítulos: “Dos intelectuales de provincia, eso eran, o sea la cosa más triste y extravagante que pueda haber en la tierra”. Y la otra cuestión que golpea de frente y atraviesa el libro como una capa geológica y terrible es la situación política, ineludible: “Italia era una pulga y Mussolini la caca de una pulga”. Los intelectuales y los campesinos, la familia como centro neurálgico de las tragedias cotidianas, la vida rutinaria y ruin de una familia de provincia, el exilio involuntario por un secreto doloroso son algunos de los problemas que estructuran el libro...Novela de guerra sin belicismo o novela familiar con batalla de pasiones, Todos nuestros ayeres esculpe el río sin fondo del siglo XX y anticipa, sin quererlo, el escenario futuro del ayer.

© LA GACETA

Fabián Soberón

Las dificultades de Francisco en el Vaticano

Código Francisco - Marcelo Larraquy

(Sudamericana - Buenos Aires)

La mirada del autor se centra en el interior del Vaticano y en los gestos personales del Papa con los que es posible entender muchas de sus conductas públicas. La impronta de pastor que envuelve la figura del Papa generó el “Código Francisco”, con el que se alude al fuerte carácter político de su gestión, lo que hace sin descuidar sus hábitos de siempre: sumergirse en el silencio para dialogar con Dios. “Bergoglio reza para escuchar”. El nuevo estilo de comunicación pone a la vista temas acuciantes como el hambre, las víctimas del tráfico humano, la pedofilia, asuntos de los que no se hablaba. Se muestran las luchas intestinas por el poder en la Curia romana tradicional y el esfuerzo de Francisco para cambiar eso.

El libro analiza el contenido de muchas de sus homilías, en particular las vertidas en el exterior, por ejemplo en Cuba y los EEUU, mostrando el cambio de mirada respecto a sus antecesores.

© LA GACETA

Cristina Bulacio

Garcés contra las ideas instaladas



Cómo ser malos - Gonzalo Garcés (Letras del Sur - Buenos Aires)

Eso que Ricardo Piglia anunciaba en Las tres vanguardias, colocando a un autor nacional junto a una poética en otra lengua, Garcés consigue mostrarlo. En ese sentido, empieza uno de los ensayos hablando de El cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, dice: “la ficción que me revela (o me hace muecas desde el espejo) no tiene por qué llevar mi nombre” y logra que Buenos Aires se vaya delineando en Alejandría o en Justine, y, al mismo tiempo aparezca detrás de Rayuela de Julio Cortázar o en la trama de Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sabato. Con frases simples, las palabras abren camino a las ideas y la supuesta periferia de la literatura nacional desaparece. Claro, si hay una constante a lo largo del libro es poner en cuestión todos los prejuicios articulados en torno a la figura de un escritor. Lo interesante es que, aún en desacuerdo con la crítica, los argumentos están a la vista y se despliegan como acción, abren el debate. © LA GACETA

Verónica Boix



Historia del traductor de la gran obra de Joyce

El traductor del Ulises - Lucas Petersen (Sudamericana - Buenos Aires)

Lucas Petersen, el autor de la biografía El traductor de Ulises, aporta luz sobre la figura de Salas, un nombre emblemático, aunque casi sin rostro visible. Se trata de una biografía meticulosa, bien documentada; metodológicamente nos recuerda a las semblanzas de Peter Ackryod.

Con una prosa ágil, entusiasta, Petersen nos habla de la infancia de Salas en San Cristóbal, su amor, su pertenencia al grupo de Boedo, sus conmovedores esfuerzos de superación, privaciones; transcribe reseñas, fragmentos de su obra y cartas; inserta fotografías, incluso de páginas del Ulises con sus correcciones. Petersen reconstruye con precisión el entramado sociocultural de la época, si bien, pugna por mostrar a Salas Subirat desde adentro, transformando los datos externos en vivencias. Logra, finalmente, sin desistir del rigor historiográfico, trascender los actos, para interpretar su espíritu.

© LA GACETA

María Eugenia Bestani