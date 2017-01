Finalmente, el pub de la polémica en Tafí del Valle sí abrirá esta noche

FIN DE LA NOVELA

Los socios presentaron un recurso de reconsideración ante la administración que lidera Jorge Yapura Astorga y consiguieron el permiso para trabajar como "resto-bar". La queja de los vecinos de La Quebradita.

"Lo bueno se hace esperar (cuando la ley te acompaña)", dice ahora el slogan de White House, el pub que iba a abrir el fin de semana pasado en La Quebradita, Tafí del Valle, pero que por planteos de veraneantes vecinos no había sido habilitado por la Municipalidad. Los socios presentaron un recurso de reconsideración ante la administración que lidera Jorge Yapura Astorga y consiguieron el permiso para trabajar como "resto-bar".



El fundamento de los vecinos y de la municipalidad para denegar la habilitación había sido que la propiedad se encuentra en el denominado loteo "Villa La Quebradita", que tiene tratamientos y cargas especiales provenientes de la ley provincial 1.829, sancionada en 1940, y en su decreto reglamentario (no tiene número), que data de 1950. Esa norma impide que se establezcan en esos terrenos fiscales que salieron a remate emprendimientos comerciales que resulten molestos o peligrosos para los vecinos. Pero buscando los planes catastrales, la abogada Lucía López González advirtió que la propiedad donde funcionará White House no pertenece a ese loteo referido por la ley.



"Al igual que muchas propiedades aledañas (Bulacio, Aramayo), incluso las de algunos de los vecinos que hicieron el planteo en la Municipalidad, la nuestra no está comprendida en el loteo Villa La Quebradita. Una prueba de ello, además de los planos, es que siempre pagamos el impuesto CISI como perteneciente a Las Tacanas. Es decir, las restricciones de esa ley no nos corresponden", detalló López González, quien además es esposa de Leonardo Abaca, dueño de la propiedad y socio en el emprendimiento gastronómico nocturno junto al comerciante Pablo Azaña y al DJ Edgardo "Perro" Santillán.





Otro de los planteos de los vecinos es que la zona está catalogada por las normas municipales como R1, es decir meramente residencial, y que por lo tanto no habría posibilidades de instalar emprendimientos comerciales. "Respecto de ese argumento lo que pedimos es igualdad ante la ley. Tafí del Valle está lleno de emprendimientos comerciales, incluso boliches como el de Los Castaños, en zonas R1. Además existe el antecedente de que en esa casa funcionó la hostería La Escondida y que se hicieron fiestas del Seven de Rugby, porque en realidad nunca fue construida como vivienda. Esos antecedentes son un derecho adquirido de la propiedad y además pedimos el mismo trato frente a la ley", insistió la letrada.



Respecto de la ley 1.829 y su decreto reglamentario, López González señaló que no tiene vigencia real. "El decreto ordena que se conforme una comisión ad-hoc Villa La Quebradita, cosa que nunca sucedió. Esa comisión sería la encargada de aplicar la ley y de resolver cuestiones conflictivas como esta. Porque la ley habla de negocios molestos o peligrosos y los vecinos suponen que será peligroso o molesto, pero es una presunción legal, no un hecho. En esas cuestiones intervendría la comisión que no existe. Pero más allá de eso, no es algo que nos ataña porque la propiedad no está abarcada por esa ley", repitió.





Idas y vueltas



Los vecinos de la zona, propietarios de grandes terrenos con casas importantes preparadas para el descanso veraniego, se espantaron cuando a fines del año pasado comenzaron a tramitar los permisos para instalar en esa casona lo que parecía iba a ser un ruidoso boliche. Varios de ellos presentaron sus quejas ante la Municipalidad, solicitando que protejan la zona en virtud de la ley 1.829. Obras Públicas y Asesoría Letrada municipales apoyaron el reclamo de los vecinos, dándole la razón en sus planteos y aconsejando al intendente que no lo habilitara. La resolución formal de no brindar el permiso se emitió el 6 de enero, día planificado para la inauguración del pub.



Los socios reclamaron, entre otras cuestiones, que se les haya pedido acondicionar la propiedad para ajustarse a las normas de Defensa Civil y que a último momento no les otorguen el permiso. Presentaron el recurso de reconsideración y la Municipalidad terminó por ceder antes sus argumentos, otorgándole el permiso ayer a las 21.45. La inauguración, entonces, se postergó para esta noche.