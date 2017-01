Trump destacó el rol de la Argentina en la región

EXPECTATIVA

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió recibir a varios expertos en América Latina para conocer y escuchar opiniones de lo que hoy acontece en el ámbito hispano de los Estados Unidos y lo que podría esperarse en términos de migración latina hacia los Estados Unidos en 2017.

En este contexto el mandatario se refirió a la Argentina y destacó la importancia que tiene para Estados Unidos en la región.

Los invitados incluyeron al diplomático y ex sub secretario para asuntos públicos del Departamento de Estado David Duckenfield, al experto en temas hispanos de Estados Unidos Freddy Balsera, a Carlos Giménez Jr antiguo asesor de Trump en Florida y al ex embajador de Guatemala en Washington Julio Ligorría, considerado un experto en temas latinoamericanos, especialmente en asuntos del Triángulo norte centroamericano una de las principales regiones exportadoras de migrantes a Estados Unidos.

Al momento de hablar de Argentina, Balsera, le comentó el progreso de las relaciones entre el país y los Estados Unidos bajo la presidencia de Mauricio Macri, lo cual fue recibida positivamente por el Presidente electo.

Al finalizar la reunión en el despacho de la Torre Trump, el ex embajador guatemalteco, dijo que había encontrado un presidente electo muy receptivo. Aproveche, dijo Ligorría, para “confirmarle que Latinoamérica requiere de políticas públicas firmes en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los sistemas de justicia como mecanismos que faciliten el desarrollo de los sectores mas vulnerables, y que el migrante latinoamericano debe ser visto como parte de la solución y no como un obstáculo en la problemática doméstica en los Estados Unidos”.

Por su parte Balsera asesor y estratega demócrata, dijo que el Presidente Trump está dispuesto a un diálogo abierto con sectores empresariales del hemisferio y que en ese sentido el grupo había quedado comprometido a servir de enlace con esos sectores y destacó que la vieja relación entre Carlos Giménez Jr y Trump es una garantía de que el grupo podrá articular en el futuro cercano esa valiosa relación.

Actualmente, las firmas Balsera Communications dirigidas por Freddy Balsera y David Duckenfield y Hemispheric Consulting Group, cuyos titulares son Carlos Gimenez y Julio Ligorria están asociadas en Argentina a Tandem, una agencia de Comunicación y Asuntos Públicos liderada por Juan Manuel Domínguez y Marcos Mazzocco, quienes tienen fuertes vínculos con el sector privado y público y servirá de nexo entre ambos países para la nueva etapa que comienza.