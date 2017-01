Mar del Plata: iban a una fiesta electrónica con éxtasis, cocaína, marihuana y LSD

OPERATIVO

La droga fue secuestrada en la terminal de ómnibus de "La Feliz" y en las rutas 2 y 226.

Pastillas de éxtasis,marihuana, cocaína, y troqueles de LSD con distintos motivos fueron secuestrados hoy a personas que admitieron ir a la fiesta electrónica que se realiza esta noche en el parador Destino Arena de la ciudad de Mar del Plata y que fuera autorizada por el intendente Carlos Arroyo como excepción, ya que un decreto no autoriza las programadas para el resto de la temporada.

Los procedimientos, que se realizan habitualmente en distintos puntos de la ciudad y sus accesos, se incrementaron durante la jornada debido a la realización de la fiesta electrónica y dieron como resultado el hallazgo de esos estupefacientes en la terminal de ómnibus y en las rutas 2 y 226, informaron fuentes del municipio de General Pueyrredón.

En los operativos que se realizan en forma conjunta entre la comuna y la policía provincial confiscaron marihuana compacta, como también frascos que tenía cogollos, troqueles de LSD, varias dosis de cocaína, y pastillas de éxtasis con formas de ?osito, Coca Cola, cerveza Heineken y pac man?, detallaron los voceros.

Si bien no se informó la cantidad secuestrada los poseedores de los estupefacientes admitieron que tenían pensado asistir a la fiesta electrónica a realizarse esta noche en el parador Destino Arena, en la zona sur de la ciudad de de Mar del Plata, donde se prevé la asistencia de unas 10.000 personas.

Esta fiesta, junto a otra en el parador Mute a efectuarse mañana, fueron las únicas que autorizó el intendente Carlos Arroyo luego de un polémico decreto en el que anunció que no autorizaba la realización de este tipo de eventos en la Ciudad en protección "de la salud integral de los jóvenes". Pero, debido a la proximidad tanto de esta fiesta como la de mañana, en Mute, ambas fueron exceptuadas del decreto.

