El mal momento de María Sol Pérez por un video hot que se difundió en WhatsApp

POR LAS REDES

"Estoy cansada ya de estas cosas. Jamás me grabé ni me grabaría", dijo la modelo.

Luego de que un supuesto video hot y prohibido de María Sol Pérez se difundiera en los últimos días en WhatsApp, la joven que informa el clima en Sportia, el noticiero de las mañanas de TyC Sports, desmintió ser la protagonista de las imágenes que se viralizaron y manifestó su enojo por la situación que le toca vivir.

"Estoy cansada ya de estas cosas. Jamás me grabé ni me grabaría. Además, ya lo aclaré el año pasado, publiqué las fotos y todo para demostrar que no era yo. Y ahora que tengo un poco más de popularidad, vuelven con esto", comentó en declaraciones a Ciudad.com.

Además, la modelo dijo que está pasando por un mal momento personal: "no saben la gravedad de algo como esto. Yo tengo familia, tengo una vida. Y no quiero que me vinculen con estas cosas. Parece que ahora la idea es pegarme a mí. Hasta filtraron mi número de teléfono celular".

María Sol se convirtió en una de las diosas del verano. La joven ganó popularidad en las redes sociales, a las que comparte imágenes desde la playa:

Praia Una foto publicada por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 3:35 PST

Vacaciones por siempre Una foto publicada por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 6 de Ene de 2017 a la(s) 2:31 PST

Una foto publicada por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 5 de Ene de 2017 a la(s) 3:02 PST

Tarde de lluvia en Brasil con mis gafas @kypers_argentina y no puede faltar @bikinisbydonatellas Una foto publicada por Solci Perez #lachicadelclima (@lasobrideperez) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 1:57 PST

Luego de que un supuesto video hot y prohibido dese difundiera en los últimos días en WhatsApp, la joven que informa el clima en Sportia, el noticiero de las mañanas de TyC Sports, desmintió ser la protagonista de las imágenes que se viralizaron y manifestó su enojo por la situación que le toca vivir."Estoy cansada ya de estas cosas. Jamás me grabé ni me grabaría. Además, ya lo aclaré el año pasado, publiqué las fotos y todo para demostrar que no era yo. Y ahora que tengo un poco más de popularidad, vuelven con esto", comentó en declaraciones a Ciudad.com Además, la modelo dijo que está pasando por un mal momento personal: "no saben la gravedad de algo como esto. Yo tengo familia, tengo una vida. Y no quiero que me vinculen con estas cosas. Parece que ahora la idea es pegarme a mí. Hasta filtraron mi número de teléfono celular".María Sol se convirtió en una de las diosas del verano. La joven ganó popularidad en las redes sociales, a las que comparte imágenes desde la playa: