Filipinas abrió su mercado a la carne vacuna argentina

COMERCIO EXTERIOR

El Gobierno nacional confirmó la medida. "Comenzamos a posicionarnos como proveedores de carne vacuna del Sudeste Asiático", dijo el titular de Agroindustria.

El gobierno de Filipinas aprobó la apertura del mercado de ese país a la carne vacuna argentina de Argentina. Así lo informó hoy el Ministerio de Agroindustria nacional.



“El Departamento de Agricultura de la República de Filipinas aprobó la apertura del mercado a la carne vacuna procedente de Argentina, según la Circular Administrativa N°19 firmada el 3 de noviembre pasado, pero comunicada formalmente a la Embajada Argentina en Manila el 11 de enero del corriente año”, dijo la cartera en un comunicado de prensa.



El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, resaltó la medida al afirmar que "poco a poco Argentina va recuperando terreno en el comercio internacional de carnes, logrando el acceso a mercados no tradicionales para nuestro país". "Estamos comenzando a posicionarnos como proveedores de carne vacuna del Sudeste Asiático, tras haberlo logrado en su momento en Vietnam y Singapur”, añadió.



Por su parte, el presidente del Senasa, Jorge Dillon, sostuvo que este nuevo mercado para exportar carne y menudencias bovinas, que se suma a los 22 destinos que se lograron abrir el año pasado para 40 productos agropecuarios, es resultado de la tarea conjunta del Estado Nacional y el sector privado para afianzar y aumentar la exportación de la producción agroalimentaria argentina y contribuir a generar puestos de trabajo genuinos en el país.



La autoridad sanitaria de ese país había realizado un análisis de riesgo, que incluyó una visita de inspección in situ a la Argentina a principios de junio de 2016, para evaluar el sistema de control oficial de Argentina a la producción y exportación de carne vacuna y auditar las primeras plantas frigoríficas.



“También lista los ocho primeros establecimientos frigoríficos que quedan habilitados para exportar sus productos a este país del Sudeste Asiático. La apertura sólo alcanza la carne vacuna congelada con o sin hueso. Cabe aclarar que el mercado quedará plenamente operativo una vez que el Senasa y su contraparte filipina acuerden el modelo de certificado sanitario”, remarcó la cartera nacional.



Agroindustria destacó, con base en los datos de Comtrade de Naciones Unidas -base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías-, que las importaciones filipinas de carne vacuna han rondado en promedio en los últimos años las 100.000 toneladas, por U$S 340 millones. Los principales proveedores son India, Australia, Estados Unidos, Brasil, Irlanda y Nueva Zelanda.



Filipinas es un país de 100 millones de habitantes, de fuerte tradición católica y cultura occidentalizada, por lo que sus hábitos de consumo de carne vacuna serían similares a los de un país centroamericano o caribeño. El comercio global con Argentina ha rondado en los últimos 10 años los U$S 250 millones, en el que el país mantiene un saldo favorable en los intercambios bilaterales, a partir de las exportaciones de harina de soja, maíz, maní, cítricos, y concentrados de proteínas.