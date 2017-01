El preso que relató el motín en Facebook dijo que se encuentra en condiciones infrahumanas

VILLA URQUIZA

"Me tiraron con balas de goma, me quebraron un dedo y todavía no vino un médico a verme", dijo a través de las redes sociales.

Mathias de León, el preso que había relatado el motín a través de Facebook, volvió a publicar en su cuenta de la red social. El reo confesó que lo fracturaron y que las autoridades del penal de Villa Urquiza no permiten que sea asistido por un médico.

"Hola gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Les quería contar que me trasladaron a otro lugar en el cual no me siento bien, ya que estoy en condiciones infrahumanas. Estoy mal, es decir no me puedo bañar, me tiraron con balas de goma, me quebraron un dedo y todavía no vino un médico a verme", fueron las palabras que aparecieron en el Facebook del detenido.

Luego de los incidentes que se produjeron en la Unidad II, Guillermo Snaider, director de Instituto Penales, explicó que revisaron a todos los presos de esa unidad y encontraron el dispositivo móvil: "localizamos el celular que habría realizado publicaciones y a un interno que sería su dueño. Se procedió a hacer las actuaciones administrativas, ya que hay una falta de disciplina. Se investigará para conocer cómo llegó ese aparato al interno".

"Todo lo que se hizo estuvo monitoreado por la fiscalía de feria. El preso involucrado fue identificado y el aparato quedó secuestrado", había confirmado Snaider.

Sin embargo, De León pudo volver a expresarse en Facebook. "Lo único que espero es volver al lugar en el que estaba sano y salvo. Es lo que pido, porque a pesar que este aquí adentro soy un ser humano y tengo derechos, quiero que se respeten por favor", pidió en el texto que fue compartido en las redes sociales", pidió el preso.